Las incidencias por Ingrid casi superan las 700 en Galicia: la nieve y el granizo marcan el sábado

La borrasca Ingrid ha dejado un total de 684 incidencias registradas por el 112 Galicia entre el 23 y 24 de enero. Este sábado ha estado especialmente marcado por los problemas de circulación generados por la nieve, el granizo y la formación de placas de hielo, que supusieron la mitad de incidencias de la jornada (75 de 160).

En las últimas horas, no ha habido sucesos de especial relevancia según informó Europa Press, como sí sucedió durante la madrugada y la mañana, cuando se produjeron varios episodios de salidas de vía y de pérdida de control al volante, especialmente en la provincia de Pontevedra, y personas de varios municipios ourensanos no podían salir de sus casas o circular, con localidades incluso en situación de incomunicación puntualmente.

Los problemas de circulación asociados a estos fenómenos han sumado un total de 193 avisos entre los dos días, en base a las estadísticas de la central de emergencias. A estos se suman 201 incidencias por la presencia de árboles y ramas en las carreteras, así como 81 actuaciones preventivas para reducir riesgos.

Además, se registraron 72 avisos por cables y postes de luz caídos, 56 por restos de accidentes u objetos en la calzada y 18 derrumbamientos. Solo en el sábado, hasta las 19.00 horas, además de las 75 incidencias por nieve o granizo, 29 correspondieron a la presencia de árboles y ramas en las vías.

Pontevedra y A Coruña superan los 200 avisos

A nivel provincial, Pontevedra concentra el mayor volumen de incidencias, con 225 avisos, seguida de la provincia de A Coruña (201), Ourense (148) y Lugo (104).

Por ayuntamientos, en la provincia de Pontevedra destacan Vigo (35) y Pontevedra (31), junto con Vilagarcía de Arousa (11), Sanxenxo (10) y Cercedo-Cotobade (9). En A Coruña, los municipios más afectados fueron Ferrol (22), Narón (15), A Coruña (11) y Boiro (8).

Mientras, en Lugo sobresalen Folgoso do Courel (7), Taboada (6) y Pedrafita do Cebreiro (6); y en Ourense registraron un mayor número de avisos Laza (11), Ribadavia (9) y Ourense (8).