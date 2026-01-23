Más de 300 camiones continúan sin poder circular en Galicia debido a la borrasca Ingrid

La A-6 a su paso por Fervedoira en Lugo este viernes durante la borrasca Ingrid. DGT

Unos 350 camiones continúan parados en Galicia debido a las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Ingrid, que mantiene bajo alerta a toda la comunidad. Los embolsamientos afectan a unos 250 camiones en la provincia de Lugo y otros 100 en la de Ourense.

Prácticamente la totalidad de estas dos provincias está bajo aviso naranja este viernes y hasta la medianoche del sábado por acumulaciones de nieve. Estas han podido superar los 20 centímetros a lo largo del día en la montaña de Ourense y la de Lugo y acumulaciones de más de 5 centímetros por encima de los 600 metros en el centro y sur de Lugo.

Ante esta situación —y una alerta que se prolongará en la costa hasta el domingo—, la Dirección General de Tráfico mantendrá las restricciones a la circulación de vehículos pesados en las vías que conectan Galicia con el resto de la meseta, especialmente en la A-52 y la A-6 en los tramos más afectados.

Las restricciones, según informa la Delegación del Gobierno en Galicia, se irán levantando de manera progresiva y por sectores dependiendo de cómo evolucione la situación meteorológica. De acuerdo con las previsiones, esto podría producirse ya en la mañana del sábado.

Desde la Delegación destacan que las restricciones actuales están permitiendo el correcto funcionamiento de los servicios de emergencia, asegurando desplazamientos imprescindibles como los traslados a centros sanitarios o la atención de incidencias urgentes. El 112 Galicia registró más de 400 incidencias relacionadas con la borrasca este viernes, algunas de ellas accidentes de tráfico con heridos leves.

El Gobierno reitera la importancia de extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, además de seguir la información del temporal por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.