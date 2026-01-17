Ordenan la retirada inmediata de esta leche en polvo para bebés de Nestlé por la presencia de una bacteria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es el organismo encargado de garantizar la seguridad de los alimentos. También se ocupa de informar sobre las alertas alimentarias por presencia de bacterias, trazas u otros elementos.

La AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, relativa a la posible presencia de Bacillus cereus, en el producto Nidina 1 de la marca Nestlé, leche en polvo para lactantes procedente de Países Bajos.

Ordenan la retirada de esta leche en polvo

La retirada de la leche en polvo para lactantes de la marca Nestlé, corresponde al lote 52900346AB con fecha de consumo preferente en octubre de 2027. El producto afectado es el Nidina 1, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlo.

Tras confirmarse la presencia de la bacteria Bacillus cereus, la AESAN ha ordenado la retirada inmediata del lote del mercado. Esta bacteria genera dos tipos de intoxicaciones alimentarias. Por un lado, vómitos y náuseas y, por otro, diarrea y dolor abdominal.

A continuación, te detallamos los datos del producto implicado:

Nombre del producto: NIDINA 1

Nombre de marca: Nestlé

Aspecto del producto: envasado en bote.

Número de lote y fecha de consumo preferente: 52900346AB (octubre de 2027)

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Recientemente, junto al producto Nidina 1 de la marca Nestlé, la empresa fabricante ha decidido retirar nuevos productos y lotes por precaución. Se trata de los productos Alfamino, Nan y Nativa 1.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Para facilitar la consulta de los productos afectados por la retirada, la empresa ha habilitado en su página web un buscador de productos y de lotes que puede consultarse en este enlace. Así, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.