Rueda espera que el Xacobeo se note "no solo en Galicia", sino en el resto de comunidades

Rueda espera que el Xacobeo se note "no solo en Galicia" si no en el resto de comunidades EP

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que la celebración del Año Xacobeo, el próximo año 2027, se note "no solo en Galicia, no solo en Santiago, sino también en el resto de las comunidades y, especialmente, en las que tienen esa identidad tan xacobea como es La Rioja" porque "la experiencia que supone ser peregrino" no se detiene en Galicia "se compone en cada etapa que vas haciendo".

Alfonso Rueda ha hecho estas declaraciones en Logroño tras participar en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la capital riojana, junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La señalización inaugurada ayudará a guiar al peregrino indicando la distancia restante a Santiago de Compostela, en el caso de desde Logroño, 604 kilómetros.

Con miras al próximo año Xacobeo, el presidente de la Xunta espera que "sea muy especial" y para ello, previamente, "queremos difundir e integrar los caminos con todas las ccaa de España que cuenten con uno de los caminos reconocidos oficialmente".

Con respecto a La Rioja, ha dicho, "tiene un peso muy importante en todo lo que significa el Camino de Santiago".

Por eso, este hito inaugurado "permite unificar todo el Camino en sus diferentes trazados". "Que podamos ponerlo en Logroño, a prácticamente un año del Xacobeo, es importante", ha apelado.

Alrededor de 250.000 peregrinos

El presidente de la Xunta ha indicado que el año pasado llegaron a Santiago a través del Camino Francés, que además recoge otros caminos, como por ejemplo, todo el Camino Aragonés, pasando por La Rioja, "alrededor de 250.000 peregrinos en números redondos".

"A ellos añadiría, por estudios que estamos haciendo y mediciones, probablemente un 50-60% más de peregrinos que hacen el camino igual, pero por las razones que sean, no piden la 'compostelana'", ha agregado.

Pues bien, ha proseguido Rueda, "de esos 250.000 peregrinos que llegaron a Santiago haciendo el Camino Francés, no menos de 60.000 eran peregrinos de largo recorrido y antes de llegar a Santiago atravesaron muchos lugares, entre ellos La Rioja y, por supuesto, la ciudad de Logroño".

"Nosotros decimos siempre que tenemos la enorme suerte de ser el final de todos los Caminos de Santiago, pero también la responsabilidad de saber que cuando la gente llega a Galicia, llega a la Catedral de Santiago, antes ha pasado por muchos lugares y la experiencia enorme que supone ser peregrino se compone de cada etapa que vas haciendo", ha añadido.

"Peregrinos asiáticos, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá... están conociendo nuestras tierras, La Rioja, Galicia, todo lo que supone y atraviesa el camino, y por eso queremos que el año 2027 sea muy especial en este sentido", ha relatado también el presidente gallego.

"Estrechar lazos, colaborar y sumar entre todos"

En la inauguración del hito kilométrico también ha participado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, quien ha resaltado la importancia del Camino de Santiago no solo a nivel emocional para cada peregrino sino "en la unidad" de dos Comunidades Autonónomas.

Aquí se ve, ha dicho, "la voluntad de dos CCAA, la voluntad de dos territorios de España de seguir estrechando lazos, colaborar y sumar entre todos".

"El Camino de Santiago nos vertebra y nos une y, en visos de esa colaboración, queremos reforzar lazos en el presente, en el futuro y seguir construyendo juntos, tanto cada uno de nuestros territorios como el conjunto de España", ha señalado.

Este hito que se inaugura , ha proseguido, "indica a la distancia que se está con Galicia que va a recordar a todas las personas que transiten por la ciudad de Logroño ese destino final que es Galicia".

En su intervención, Capellán ha recordado que, en el caso de La Rioja, "Logroño es un punto de entrada capital pero hay otros lugares por los que se llegaba a Santiago, el Camino del Norte, también reconocido, que entra por el País Vasco y pasa por Briñas y Haro (La Rioja), o el Camino del Ebro, que viene por Calahorra, de manera que alguien que hace el camino desde La Rioja puede pasar por tres concatedrales, por la de Calahorra, por la de Logroño y por la de Santo Domingo.

Identidad compartida

En el acto se ha incidido en que se comparte "una identidad" porque, como indica Capellán, el Camino de Santiago, desde sus orígenes medievales, "no solo ha significado el tránsito de personas de todo el mundo sino también ha significado vertebrar territorio, unir territorios y también dar una identidad".

Finalmente, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha avalado Logroño como "ciudad xacobea y profundamente europea".

Una ciudad que apuesta "tanto por la convivencia, por el encuentro, por la concordia y, fruto de ese compromiso, con la iniciativa de la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago y con el apoyo de la Xunta y del Gobierno de La Rioja, se ha descubierto ese pequeño, modesto símbolo, pero muy grande de corazón".

Visita a la escuela de hostelería

Durante su visita a La Rioja, Rueda y Capellán también acudirán a la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago, ubicada en Santo Domingo de la Calzada. U

Un centro de formación profesional "calificado de excelente", como ha dicho el presidente de la Xunta, que demuestra también "la apuesta por la FP" por parte del Gobierno regional.

Por su parte, en Galicia ha recordado "se potencia mucho la marca 'Galicia Calidade' como un paraguas de todo lo bueno que estamos haciendo, como una marca de nuestra comunidad autónoma".

"Creo que si por algo se nos identifica tanto a La Rioja como a Galicia es porque nos conocen por una especial distinción de calidad por encima de la media con la que la gente reconoce lo que hacemos en los dos territorios", ha apostillado.

Gonzalo Capellán también ha hecho referencia a esa visita "un lugar representativo de la formación profesional en nuestra región, formación de los jóvenes, empleabilidad y futuro de los jóvenes por la que apostamos de manera decidida".

Un centro que, además, "ha sido reconocido de excelencia" y que ayuda también al "turismo y hostelería" porque "esos miles de peregrinos que transitan también son una fuente de riqueza, de turismo, de cultura y también de economía".

Con todo ello, finaliza, "este viaje significa unir los territorios, construir juntos, seguir progresando, seguir compartiendo, seguir potenciando todos los ámbitos, el del turismo, el de la cultura, el de la historia, el de la identidad, pero también el desarrollo de la formación, el empleo de nuestros jóvenes y nuestros centros de formación profesional".