MeteoGalicia avisa: alerta naranja este jueves por temporal en el litoral gallego con olas de más de 5 metros

El mes de enero alcanzará su ecuador acompañado de avisos de nivel naranja por fenómenos costeros. La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado la alerta debido al estado del mar, con olas que podrían superar los 5 metros.

Galicia vivirá un fin de semana plenamente invernal, marcado por las lluvias, el temporal marítimo y temperaturas máximas que no superarán los 12-10 grados en las principales ciudades. En las zonas de alta montaña, los termómetros se quedarán cerca de los 0 grados.

Alerta naranja por olas de hasta 6 metros

El invierno no da una tregua y, durante los próximos días, una sucesión de frentes traerá de nuevo la lluvia. Hoy se espera una jornada de relativa calma, pero mañana el cambio de tiempo llegará ya por la mañana a Galicia, acompañado de lluvias.

Ante esta situación, la MeteoGalicia ha decidido activar avisos en el litoral gallego de cara al jueves y viernes. En concreto, se trata de un aviso de nivel naranja (considerado importante), ya que la mar combinada del noroeste podría generar olas de más de 5 metros.

14/01 11:36 AVISOS PASADO MAÑANA | Galicia: costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Según los modelos del organismo público, la alerta afectará a gran parte de la costa gallega, en concreto al noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, así como a las Rías Baixas. También estará en aviso A Mariña lucense, aunque en este caso de nivel amarillo.

La alerta emitida por MeteoGalicia permanecerá activa durante, al menos, las jornadas de mañana jueves y el viernes 16 de enero. Por el momento, se desconoce si los avisos se ampliarán al resto del fin de semana, ya que la previsión aún no ha sido actualizada.

Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los concellos afectados según las previsiones de los organismos predictores, y que se pueden consultar en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Lluvias, fuertes rachas de viento y temperaturas en descenso

"Los modelos contemplan que a lo largo de mañana se producirá una ciclogénesis asociada a una zona de bajas presiones. Esta baja secundaria avanzará rápidamente desde el noroeste de Galicia hasta la Bretaña francesa", advierte Meteored.

Con todo esto, el viento del sur arreciará desde la mañana con rachas de 100 km/h o más en Galicia. De hecho, MeteoGalicia ha empezado a activar avisos de nivel amarillo por vientos de más de 80-90 km/h en el norte y oeste de Galicia.

Las precipitaciones serán la otra gran protagonista de estos próximos días, debido a la llegada de un sistema frontal muy activo asociado a una borrasca. "Galicia será la primera región en notar sus efectos, con lluvias generales y localmente intensas".

Debido al descenso de las temperaturas, la precipitación caerá en forma de nieve en algunas zonas de Galicia. Por ahora, la previsión apunta al regreso de la nieve a enclaves como Cabeza de Manzaneda (Ourense), Pedrafita do Cebreiro y O Piornedo (Lugo).