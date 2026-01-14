El Eixo Atlántico presenta su Informe Socioeconómico Anual 2024 de Galicia y Norte de Portugal

El Eixo Atlántico presentó esta mañana el Informe Socioeconómico Anual 2024, en un acto celebrado en la sede del Consello Económico y Social (CES) de Santiago de Compostela.

El informe fue elaborado por Fernando González Laxe, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad da Coruña y expresidente de la Xunta de Galicia; también formó parte Arlindo Cunha, catedrático de Economía de la Universidad Católica do Porto, quien fue ministro de Agricultura en el gobierno de Cavaco Silva y ministro de las Cidades no goberno de Durão Barroso.

El informe constituye una fotografía analítica conjunta de la economía de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, realizada desde la perspectiva de las ciudades que conforman el sistema urbano del Eje Atlántico.

El documento ofrece una visión integrada de la evolución económica, social y territorial, poniendo en valor el papel de los concellos como motor de desarrollo.

Su objetivo es proporcionar a los responsables municipales y agentes económicos y sociales herramientas de análisis que faciliten el diseño de políticas de promoción económica desde el ámbito local, con especial atención a sectores estratégicos como el suelo industrial, la producción, la exportación, la logística y el transporte.

Uno de los ejes centrales del informe es la alimentación y la seguridad alimentaria, una prioridad estratégica de la Unión Europea que adquirió mayor relevancia tras la crisis del Covid-19 y las recientes tensiones geopolíticas.

En este ámbito, el estudio destaca el papel clave de los concellos, tanto en contornos urbanos como rurales, a través de iniciativas como huertos urbanos, mercados de productores y ferias de productos locales, que refuerzan la economía de proximidad y la resiliencia del sistema alimentario.

El informe destaca especialmente la importancia de la acción municipal en los territorios rurales, donde estas iniciativas contribuyen de forma directa a mejorar los ingresos de los productores y a valorizar la producción local y su estacionalidad.

De igual modo, señala la necesidad de avanzar hacia una mayor organización de la producción local, especialmente en territorios caracterizados por la pequeña propiedad, como Galicia y el Norte de Portugal, promoviendo el papel de las cooperativas y organizaciones de productores.

Propuestas

Entre las propuestas destacadas, el estudio propone el impulso de circuitos cortos de abastecimiento alimentario, el suministro de productos locales a comedores públicos y entidades sociales, y la incorporación progresiva del comercio minorista local.

Estas propuestas están acompañadas del apoyo técnico a los agricultores para garantizar la regularidad de la producción y el cumplimiento de la normativa europea, con el financiamiento a través de los programas PEPAC de Portugal y de España.

"Una parte del abastecimiento se construya desde el territorio"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín también participó en la presentación donde destacó que los "concellos tienen un papel clave a la hora de construir seguridad alimentaria desde lo local" y añadió que "los concellos tienen herramientas para garantizar esa seguridad alimentaria".

"No se trata de cerrar al mundo, sino de reducir riesgos y de que una parte esencial del abastecimiento se construya desde el territorio", señalaba Sanmartín. La alcaldesa compostelana también destacó la "imprescindible" incorporación de las mujeres que "continúa siendo fundamental en el sector rural y en todo este proceso. Hay que apoyarlas por la igualdad y por el relevo generacional".

El autor del informe, Fernando González Laxe, señaló que el consumo está marcado por las nuevas formas de vida y por los consumidores cada vez más informados, responsables y orientados a la personalización de los productos.

De igual modo, destacó la aceleración de los ritmos sociales y la creciente importancia del tiempo libre, así como los cambios en el mundo laboral, con la mayor incorporación de las mujeres.

Además, señaló una mayor sensibilidad hacia la salud y el bienestar y un compromiso creciente con la sostenibilidad, diferenciando cada vez más entre productos naturales y artificiales.

Laxe advirtió del descenso del consumo de pescado en Galicia y Portugal, algo especialmente llamativo en un territorio donde se trata de un sector básico de la economía y donde está ganando terreno el mayor consumo de pescado congelado de importación.

Según explicó, los grupos que más consumen pescado son aquellos con más tiempo libre, como personas adultas independientes, mayores, adultos sin hijos y hogares monoparentales.