El túnel de Pedra do Couto, en Galicia, afronta tres meses de cortes alternativos por su modernización

El túnel de Pedra do Couto, en la AP-9F a su paso por la provincia de A Coruña, registrará cortes de tráfico a partir de las 8:00 horas del lunes 12 de enero, como consecuencia de las obras de modernización que impulsa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en varios túneles de la autopista gallega.

La actuación forma parte de un ambicioso proyecto que afecta a siete túneles de la AP-9, situados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, y que cuenta con una inversión global de 32,29 millones de euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el caso concreto de Pedra do Couto, los trabajos se centran en la excavación de galerías de interconexión destinadas a salidas de emergencia, una intervención clave para mejorar la seguridad de la infraestructura. Para poder ejecutarlas, se procederá al cierre alternativo de cada uno de los tubos del túnel, ubicado en el kilómetro 22 de la AP-9F.

Durante el desarrollo de las obras, la circulación se mantendrá por el tubo no afectado, habilitado con tráfico en ambos sentidos, con el objetivo de reducir al máximo las afecciones a los conductores.

Según las previsiones del Ministerio, los cortes tendrán una duración aproximada de tres meses.