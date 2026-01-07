Así puedes alargar tus vacaciones de 2026 en Galicia y conseguir 52 días de descanso

Con la vuelta a la rutina tras las fiestas navideñas, seguro que muchos ya están pensando en cómo gestionar sus vacaciones para 2026. Según la normativa vigente en España, cada trabajador tiene un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, lo que equivale a 22 días laborales. No obstante, es posible optimizar los días libres aprovechando los festivos y los puentes.

Planificar vacaciones anuales combinándolas con los festivos permite ampliar los descansos. A continuación, te contamos cómo hacerlo en Galicia, teniendo en cuenta los festivos nacionales y autonómicos, comunes a todos los gallegos, a los que habrá que sumar las 2 festividades locales que corresponden a cada municipio.

Calendario laboral en Galicia: festivos nacionales y autonómicos

Si echamos un vistazo al calendario laboral de 2026, vemos que los nueve festivos para toda España son los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Sabiendo esto, veamos cómo podemos aprovecharlos al máximo, junto con los tres festivos fijados por la Xunta de Galicia: San José (19 de marzo, jueves); San Juan (24 de junio, miércoles); Día Nacional de Galicia (25 de julio, sábado). Hay que tener en cuenta que todavía faltan los dos festivos locales de cada municipio.

Cómo aprovechar los festivos nacionales y autonómicos

Una vez que tenemos claro cuáles son los 9 festivos nacionales a disfrutar en Galicia en 2026 y los 3 de la comunidad gallega, así es cómo se pueden enlazar con los días de vacaciones. El festivo 1 de enero (jueves) y 6 de enero (martes), ya han pasado, pero los más listos habrán pedido los días 2 y 5 de vacaciones, lo que les permitió tener seis días en enero pidiendo solo dos.

Febrero será un mes sin festivos nacionales ni autonómicos en Galicia. Sin embargo, en marzo los gallegos tenemos la suerte de contar con una festividad escogida por la Xunta, esta es, San José, 19 de marzo, que cae a jueves. Esto quiere decir que si pides el viernes, en marzo tendrás cuatro días de vacaciones pidiendo uno.

De cara a abril, en Semana Santa, los gallegos disfrutarán del Jueves y Viernes Santo, lo que significa que todos aquellos que pidan a su empresa los días 30 y 31 de marzo, junto con el 1 de abril como vacaciones, contará con 9 días libres gastando solo tres jornadas de su recuento, al sumarle, también, los dos fines de semana.

La próxima parada llegará a la comunidad gallega con el viernes 1 de mayo, permitiendo disfrutar de un puente largo de tres días. En junio, llega otro festivo autonómico de la mano de San Juan, que cae a miércoles 24 de junio. Aquí hay varias opciones: puedes pedir el 22 y 23 o el 26 y 27 y disfrutar, así, de 5 días de vacaciones pidiendo solo 2; por otro lado, puedes pedir los 4 días y sumar 9 de vacaciones junto a los dos fines de semana.

Para el siguiente puente habrá que esperar a octubre con la llegada de la Fiesta Nacional de España que cae a lunes 12 de octubre, lo que permitirá disfrutar de unas mini vacaciones de 3 días.

Finalmente, ya en diciembre, el 8 cae a martes, por lo que todo aquel que pida libre el lunes 7 tendrá un puente de 4 días pidiendo uno. Además, al caer el 25 en viernes, se disfrutará de 3 días libres sin gastar nada.

Como punto negativo, en 2026 el Día Nacional de Galicia cae a sábado, por lo que solo se beneficiarán los trabajadores cuyo empleo requiera trabajar en fin de semana. Lo mismo ocurre el festivo nacional de la Asunción de la Virgen María

Año Nuevo y Reyes: 6 días en enero gastando 2

San José: 4 días en marzo gastando 1

Semana Santa: 9 días en abril gastando 3

Día del Trabajador: 3 días en mayo gastando 0

San Juan: 5 días en junio gastando 2 o 9 días gastando 4

Día Nacional de Galicia (sábado)

Asunción de la Virgen María (sábado)

Fiesta Nacional de España: 3 días en octubre gastando 0

Inmaculada Concepción: 4 días en diciembre gastando 1

Navidad: 3 días libres gastando 0

Así, cada trabajador en Galicia tiene la oportunidad de disfrutar de 41 días gastando 11 jornadas de sus vacaciones (siempre que por el puente de San Juan se pida los 4 días). De esta forma, todavía te quedarían 11 días laborables de vacaciones. Es decir, juntando los festivos nacionales y autonómicos se puede disfrutar de 52 días libres.

No obstante, conviene no olvidarse de los dos festivos locales por municipio que también permiten combinaciones y, por tanto, aumentar todavía más los días libres. Te dejamos detallados los festivos locales de cada ciudad gallega.

Festivos locales en A Coruña

Calendario laboral de A Coruña y su área en 2026

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día del Rosario: 7 de octubre, miércoles

Festivos locales en Santiago de Compostela

Calendario laboral de Santiago de Compostela y su área en 2026

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves

Festivos locales en Ferrol

Calendario laboral de Ferrol y su área 2026

Festividad de San Xiao : 7 de enero, miércoles

: 7 de enero, miércoles Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 6 de abril, lunes

Festivos locales en Lugo

Calendario laboral de Lugo y su área 2026

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero San Froilán: 5 de octubre, lunes

Festivos locales en Ourense

Calendario laboral de Ourense y su área 2026

Martes de Carnaval : 4 de marzo

: 4 de marzo San Martiño: 11 de noviembre, martes

Festivos locales en Pontevedra

Calendario laboral de Pontevedra y su área 2026

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero, miércoles

18 de febrero, miércoles San Benito o San Bieito: 11 de julio, sábado

Festivos locales en Vigo

Calendario laboral de Vigo y su área 2026