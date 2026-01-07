Llega una subida de temperaturas "importante" a Galicia y fuertes vientos: la Aemet lanza avisos en estas zonas

Tras un día de Reyes marcado por la lluvia, Galicia experimentará un aumento de las temperaturas que pondrá fin a las jornadas más frías, en las que los termómetros no alcanzaron los 10 grados. Este ascenso térmico llegará acompañado de precipitaciones intensas en algunos puntos de la comunidad durante los primeros días de enero.

El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, nos ha avanzado la previsión meteorológica para los próximos días hasta el inicio del fin de semana, destacando una "subida importante de las temperaturas máximas" que ya se ha comenzado a percibir y que se mantendrá en las próximas jornadas. No obstante, el viernes se espera un ligero descenso térmico, aunque los valores seguirán siendo más elevados que los registrados en días anteriores.

Avisos amarillos y naranjas en Galicia

Galicia afronta los próximos días con un cambio notable en las condiciones meteorológicas, marcado por un ascenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad, especialmente en las zonas costeras. Así lo ha explicado Francisco Infante, quien nos ha detallado la evolución del tiempo desde hoy y hasta el próximo sábado.

Para la jornada de hoy no hay activos meteorológicos en la comunidad. Sin embargo, la situación cambiará mañana jueves cuando se activarán avisos naranjas por viento en la costa de A Coruña y en el norte de Lugo, que se concentrarán en la franja noroeste del litoral, "desde toda la zona del Golfo Ártabro hasta Estaca de Bares", ha señalado Infante.

En las zonas más próximas a la costa, e incluso en algunas poblaciones cercanas al litoral, el viento también podría dejar rachas intensas con aviso naranja, mientras que "el resto de avisos en costa son amarillos".

07/01 11:36 AVISOS MAÑANA | Galicia: costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

De cara al viernes, el delegado de la Aemet ha avanzado que "se mantienen los avisos igual que el jueves e incluso se extiende a amarillo también a la costa de Pontevedra", coincidiendo con el paso de un frente.

07/01 11:36 AVISOS PASADO MAÑANA | Galicia: costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Subida de temperaturas

En cuanto a las temperaturas, Infante ha destacado una subida "importante" de las máximas. "Estos días atrás los días más fríos no llegamos a los 10 grados y hoy ya los hemos superado en muchas zonas, y todavía subiendo". Las mínimas también han aumentado ligeramente, aunque será mañana jueves cuando se espere "una subida notable" en estas.

Las temperaturas máximas rondarán este jueves entre los 12 y los 15 grados en las ciudades gallegas, mientras que las mínimas lo harán entre los 6 y los 11 grados.

El viernes, con la llegada de un frente, bajarán de nuevo las temperaturas. "No serán valores tan fríos como los que hemos tenido estos días atrás, pero sí que bajarán algo con respecto al miércoles y jueves, que son temperaturas más altas", ha indicado Infante. Las máximas se situarán entre los 9 y 13 grados, y las mínimas entre los 4 y los 9.

Precipitaciones

En cuanto al estado del cielo, hoy miércoles será una jornada de "cielo nuboso en toda Galicia", con una cota de nieve en claro ascenso y sin precipitaciones significativas. Esto cambiará el jueves, pues se espera que continúe la nubosidad durante la mañana y, por la tarde, "precipitaciones en forma de chubascos", que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el interior de Pontevedra.

Para el viernes, una vez que ha pasado el frente, quedará una situación de chubascos asociada a la entrada de aire frío, que provocará "chubascos y un descenso de temperaturas". Así, el viernes habrá precipitaciones generalizadas que tenderán a remitir hacia el final de la jornada.

De cara al fin de semana, Infante ha avanzado que llegará otro frente que dejará "precipitaciones en forma de lluvia, no de nieve".