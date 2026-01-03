El BNG condena en Galicia el ataque de EEUU a Venezuela y pide una respuesta internacional

El BNG ha emitido este sábado un comunicado a raíz del ataque que tuvo lugar esta madrugada en Venezuela por parte de Estados Unidos y con el que el presidente estadounidense Donald Trump aseguró haber capturado a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El partido nacionalista critica estos hechos como una "agresión militar que vulnera o Dereito Internacional" además de una "gravísima ameaza contra a paz e a seguridade a nivel rexional e internacional".

En este contexto, la Executiva Nacional del BNG expresa su condena a la agresión que supone un "uso ilexítimo e ilegal da forza e que se insire na violenta escalada belicista promovida polos Estados Unidos de América" alentada por el "afán imperialista" de EEUU. Como respuesta, los nacionalistas piden una repuesta firma e inmediata a nivel internacional exigiendo la conservación de la paz, la seguridad y el respeto a la soberanía de Venezuela y, más concretamente, demandan que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España se pronuncien al respecto y despleguen "todas as accións precisas para ofrecer apoio e protección á poboación galega residente en Venezuela".

Asimismo, el BNG expresa su apoyo al pueblo de Venezuela y su "institucionalidade democrática" por su "compromiso internacionalista, antiimperialista e pacifista".

El partido concluye con un llamamiento a los gallegos a "expresar a súa solidariedade con Venezuela e a defender a paz, esixindo a resolución de calquera conflito a través da diplomacia e sempre desde o respeito á autodeterminación dos pobos e á súa soberanía".