Galicia estrena calendario laboral en 2026: estos son todos los días festivos y puentes
Este 2026, el listado de festivos en Galicia es diferente al año anterior, lo que cambia la organización de los puentes
Puede interesarte: San Juan será festivo autonómico en Galicia en 2026: así queda el calendario laboral
El año 2026 llega con algunos cambios en el calendario laboral de Galicia. Los gallegos podrán disfrutar de un total de 14 días festivos para organizar escapadas o vacaciones: 9 de carácter nacional, 3 autonómicos y 2 locales, que varían según el municipio. A continuación, te detallamos cuáles son estas fechas y qué puentes se podrán aprovechar.
La buena noticia es que varios festivos caen en días estratégicos, lo que permitirá disfrutar de descansos prolongados. Además, la Xunta de Galicia ha modificado la elección de sus tres festivos autonómicos, haciendo que el calendario laboral de 2026 sea diferente al del año anterior.
Calendario laboral de Galicia en 2026
En 2026, Galicia contará con un total de 14 días festivos, de los que 2 serán locales, establecidos por cada ayuntamiento, y los 12 restantes tendrán carácter nacional y autonómico.
Entre los festivos de ámbito general en España se encuentran:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Día de Reyes: 6 de enero, martes
- Jueves Santo: 2 de abril, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Algunos de estos días festivos caen estratégicamente cerca del fin de semana, lo que permitirá disfrutar de varios puentes o fines de semana largos en Galicia, concretamente: el jueves 2 y viernes 3 de abril (Jueves y Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).
Festivos autonómicos escogidos por la Xunta de Galicia
La Xunta de Galicia ha modificado la elección de los festivos autonómicos en 2026. En el año 2026, el día de San Juan, que se celebra el 24 de junio, será festivo autonómico en Galicia, algo poco habitual y que solo ocurre en contadas ocasiones. Además, este año el 19 de marzo, San José, será festivo, algo que tampoco es muy común.
Esta nueva configuración de festivos se debe a que varias celebraciones de carácter nacional caen en domingo, como el Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución. Además, el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, también cae en domingo. Por ello, la Xunta ha cambiado estas tres jornadas a otros puntos del calendario.
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Puentes a disfrutar en Galicia en 2026
Teniendo en cuenta los festivos nacionales y autonómicos, y que tanto el Día Nacional de Galicia como la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Galicia. A estos habrá que sumar los correspondientes puentes que puedan generar los dos festivos locales de cada ayuntamiento:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Festivos locales en A Coruña
Calendario laboral de A Coruña y su área en 2026
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- Día del Rosario: 7 de octubre, miércoles
Festivos locales en Santiago de Compostela
Calendario laboral de Santiago de Compostela y su área en 2026
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves
Festivos locales en Ferrol
Calendario laboral de Ferrol y su área 2026
- Festividad de San Xiao: 7 de enero, miércoles
- Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 6 de abril, lunes
Festivos locales en Lugo
Calendario laboral de Lugo y su área 2026
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- San Froilán: 5 de octubre, lunes
Festivos locales en Ourense
Calendario laboral de Ourense y su área 2026
- Martes de Carnaval: 4 de marzo
- San Martiño: 11 de noviembre, martes
Festivos locales en Pontevedra
Calendario laboral de Pontevedra y su área 2026
- Miércoles de Ceniza: 18 de febrero, miércoles
- San Benito o San Bieito: 11 de julio, sábado
Festivos locales en Vigo
Calendario laboral de Vigo y su área 2026
- Fiesta de la Reconquista: sábado, 28 de marzo
- Día posterior a San Roque: lunes, 17 de agosto