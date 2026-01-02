Galicia estrena calendario laboral en 2026: estos son todos los días festivos y puentes

El año 2026 llega con algunos cambios en el calendario laboral de Galicia. Los gallegos podrán disfrutar de un total de 14 días festivos para organizar escapadas o vacaciones: 9 de carácter nacional, 3 autonómicos y 2 locales, que varían según el municipio. A continuación, te detallamos cuáles son estas fechas y qué puentes se podrán aprovechar.

La buena noticia es que varios festivos caen en días estratégicos, lo que permitirá disfrutar de descansos prolongados. Además, la Xunta de Galicia ha modificado la elección de sus tres festivos autonómicos, haciendo que el calendario laboral de 2026 sea diferente al del año anterior.

Calendario laboral de Galicia en 2026

En 2026, Galicia contará con un total de 14 días festivos, de los que 2 serán locales, establecidos por cada ayuntamiento, y los 12 restantes tendrán carácter nacional y autonómico.

Entre los festivos de ámbito general en España se encuentran:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Día de Reyes : 6 de enero, martes

: 6 de enero, martes Jueves Santo : 2 de abril, jueves

: 2 de abril, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Algunos de estos días festivos caen estratégicamente cerca del fin de semana, lo que permitirá disfrutar de varios puentes o fines de semana largos en Galicia, concretamente: el jueves 2 y viernes 3 de abril (Jueves y Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).

Festivos autonómicos escogidos por la Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha modificado la elección de los festivos autonómicos en 2026. En el año 2026, el día de San Juan, que se celebra el 24 de junio, será festivo autonómico en Galicia, algo poco habitual y que solo ocurre en contadas ocasiones. Además, este año el 19 de marzo, San José, será festivo, algo que tampoco es muy común.

Esta nueva configuración de festivos se debe a que varias celebraciones de carácter nacional caen en domingo, como el Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución. Además, el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, también cae en domingo. Por ello, la Xunta ha cambiado estas tres jornadas a otros puntos del calendario.

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Puentes a disfrutar en Galicia en 2026

Teniendo en cuenta los festivos nacionales y autonómicos, y que tanto el Día Nacional de Galicia como la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Galicia. A estos habrá que sumar los correspondientes puentes que puedan generar los dos festivos locales de cada ayuntamiento:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente de San José : el 19 de marzo cae a jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Festivos locales en A Coruña

Calendario laboral de A Coruña y su área en 2026

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día del Rosario: 7 de octubre, miércoles

Festivos locales en Santiago de Compostela

Calendario laboral de Santiago de Compostela y su área en 2026

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero Día de la Ascensión: 14 de mayo, jueves

Festivos locales en Ferrol

Calendario laboral de Ferrol y su área 2026

Festividad de San Xiao : 7 de enero, miércoles

: 7 de enero, miércoles Nuestra Señora de Chamorro o lunes de Pascua: 6 de abril, lunes

Festivos locales en Lugo

Calendario laboral de Lugo y su área 2026

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero San Froilán: 5 de octubre, lunes

Festivos locales en Ourense

Calendario laboral de Ourense y su área 2026

Martes de Carnaval : 4 de marzo

: 4 de marzo San Martiño: 11 de noviembre, martes

Festivos locales en Pontevedra

Calendario laboral de Pontevedra y su área 2026

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero, miércoles

18 de febrero, miércoles San Benito o San Bieito: 11 de julio, sábado

Festivos locales en Vigo

Calendario laboral de Vigo y su área 2026