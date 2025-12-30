¿Lloverá en Fin de Año en Galicia? Así es la previsión para dar la bienvenida a 2026

El día de Fin de Año no se esperan lluvias en Galicia, pero sí la tarde del 1 de enero eltiempo.es

A un día de despedir el 2025 y dar la bienvenida a 2026, una de las preguntas más repetidas es qué tiempo hará en Fin de Año. Una duda lógica, especialmente después del frío intenso que ha marcado el último fin de semana del año y que hace pensar dos veces qué ponerse para las celebraciones de una de las noches más especiales del año.

Hemos contactado con MeteoGalicia y ya tenemos su previsión. Carlos Otero, experto del organismo, confirma que no se esperan lluvias durante el día y noche de Fin de Año, aunque sí podrían aparecer el 1 de enero por la tarde. El viento volverá a ganar protagonismo y, en cuanto a las temperaturas, no se prevén grandes cambios en los valores mínimos y máximos. Te contamos los detalles.

El tiempo en Nochevieja y Año Nuevo en Galicia

Galicia afronta la recta final de 2025 con una situación meteorológica marcada por la estabilidad, aunque con cambios a la vista de cara al inicio del nuevo año. Así lo ha explicado Carlos Otero, experto de MeteoGalicia, que detalla una evolución del tiempo un tanto dispar entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, con el protagonismo del viento y la llegada progresiva de lluvias.

Según Otero, "ayer y hoy tenemos altas presiones que están sobre Islandia y se extienden hacia la península". Esta configuración atmosférica garantiza tiempo seco durante los últimos días del año. De hecho, el miércoles 31 de diciembre, día de Fin de Año, no se esperan precipitaciones en Galicia. No obstante, "sí notaremos cómo va aumentando el viento, que empezará a ganar intensidad", apunta el experto.

Este incremento de viento será el primer aviso del cambio de tiempo que llegará con el nuevo año. Ya el jueves, empezará a haber "vientos del sureste que por la tarde serán moderados en tierra y fuertes en el mar", indica Otero.

Seguirá esta situación estable ata a Noitevella?🤔



🔹Todo indica que si. Luns, martes e mércores non agardamos moitos cambios. Néboas e frío pola mañá, máis agradable pola tarde.



🔹Precisamente o día de Aninovo poderían comezar a mudar as condicións, tornándose máis inestables. pic.twitter.com/PrKGQqEiAg — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 28, 2025

Así, el 31 de diciembre será "una jornada en la que no se esperan lluvias". Durante la noche del miércoles, la situación comenzará a modificarse, con un aumento de nubosidad por la fachada atlántica. Otero señala que "a partir de la noche del miércoles van a ir en aumento las nubes debido a un centro de bajas presiones", que se irá aproximando a Galicia.

El jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, "puede dejar lluvias más probables a partir de la tarde", comenzando por el oeste y extendiéndose durante la noche al resto del territorio.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. "Las mínimas están quedando ligeramente bajas para la época del año con heladas en el interior. Hoy se espera un ligero descenso y pocos cambios la jornada del miércoles", indica Otero, aunque tanto las mínimas como las máximas se mantendrán estables.

El 31 de diciembre las máximas se situarán "ligeramente por encima de los 10 grados", mientras que las mínimas sufrirán "pocas variaciones próximas a los 5 grados en el litoral y algunas heladas en puntos del interior".

Finalmente, el experto apunta a que "posiblemente el fin de semana vuelva a haber nordés en Galicia". Y añade: "Una borrasca traerá la lluvia el jueves y el viernes, y de cara al fin de semana se moverá hacia el suroeste de la península", finaliza Carlos Otero, experto en MeteoGalicia.