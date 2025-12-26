Galicia, octava Comunidad Autónoma donde el discurso de Navidad de Felipe VI tuvo más audiencia

Felipe VI durante el discurso de este 24 de diciembre de 2025. EFE.

Los gallegos han respaldado, al menos en términos de audiencia, el discurso de Navidad de Felipe VI, que este año ha estrenado una nueva narrativa al hacerlo de pie y no sentado, como era tradicional.

Según los datos de Barlovento, Galicia ha sido la octava comunidad autónoma en términos de cuota de pantalla con un 70%, solo superada por Murcia (81,4%), Castilla La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Castilla y León (76%), Madrid (75,6%), Comunidad Valenciana (74,3%) y Asturias (72,6%).

En total, los audímetros arrojan una audiencia media de 385.000 gallegos, con un total de espectadores únicos de 449.000 gallegos.

La Televisión de Galicia ocupó el 12º puesto en el ranking de cadenas entre las 21:00 y las 21:11, con una cuota de pantalla de un 9,1%, una audiencia media de 50.000 espectadores y un total de 68.000 espectadores únicos.

En total, el duodécimo mensaje de Felipe VI fue seguido a nivel nacional por 5.921.000 espectadores y un 65,7% de cuota de pantalla en el conjunto de 29 cadenas que lo emitieron en directo y que son medidas por la empresa Kantar Media. El número de espectadores únicos fue de 6.704.000, el 14,7% de la población española. Todo ello en un contexto donde desciende el consumo televisivo en esa misma franja.