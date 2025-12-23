Buenas noticias para Nochebuena y Navidad: sin lluvias pero con 6ºC de máxima en algunas zonas de Galicia

En Nochebuena la lluvia quedará acotada al norte y algunos puntos del sureste. Fuente: ElTiempo.es ElTiempo.es

La Navidad ya está aquí y muchos gallegos se preguntan cómo será el tiempo durante los días 24 y 25 de diciembre. ¿Hará falta llevar el paraguas? ¿Hará falta un buen abrigo? Hoy despejamos estas incógnitas tras consultar a la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

La primera semana de las fiestas navideñas transcurrirá con ambiente frío, con temperaturas más bajas de lo normal, por lo que hará falta sacar los abrigos. Sin embargo, las lluvias serán escasas, lo que permitirá disfrutar de la Nochebuena y del día de Navidad; aunque eso sí, bien protegidos del frío.

Tiempo seco y descenso de temperaturas

Buenas noticias para los gallegos: aunque este martes se registrarán algunas precipitaciones, de cara a mañana estas irán remitiendo, lo que permitirá disfrutar de una Nochebuena con tiempo seco, aunque con temperaturas algo frescas.

"Va a ser un día sin lluvias. No obstante, el viento del nordés podría dejar algunos chubascos en la parte norte de la provincia de Lugo", explica María Souto, experta de MeteoGalicia, a este medio. En ese caso, se trataría de lluvias intermitentes, mientras que el resto de Galicia mantendrá tiempo seco.

Además, este mismo viento del nordés se intensificará. Esto no significa que las temperaturas bajen mañana, pero sí se sentirá más frío debido al viento.

Como vemos no mapa de isóbaras #Galicia aínda está influenciada por unha baixa situada ó norte da península Ibérica. Deste xeito continuarán chegándonos chuvascos desde o norte, sendo máis probables canto máis ó norte.



A partir de mañá, iremos gañando influencia anticiclónica. pic.twitter.com/FhuQ8adnpT — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 23, 2025

Ya el día de Navidad, la previsión cambia: la jornada comenzará seca, pero por la tarde las lluvias llegarán a la provincia de A Coruña. "Por la tarde y la noche empezarían las precipitaciones, que, como va a venir con mucho frío, podrían dejar nieves en cotas de 600 metros, como en el Monte Pindo", explica María Souto.

"Será muy pasajero, casi anecdótico, y no se espera que cuaje", añade la experta.

En cuanto a las temperaturas, María indica que hoy se mantendrán dentro de lo normal, lo típico para estas fechas, pero para el día de Navidad "hablamos de valores muy fríos e incluso heladas en muchos puntos de Galicia".

De hecho, las temperaturas máximas no superarán 5 o 6 grados en zonas del interior.