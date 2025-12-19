La nieve llega a Galicia y ya hay fecha: alerta amarilla por nevadas de 5 cm o más en 33 ayuntamientos

El invierno astronómico comenzará el próximo 21 de diciembre y, con él, no solo llegará el frío característico de esta estación, sino también la nieve. En los próximos días se esperan precipitaciones en forma de nieve en distintos puntos de Galicia.

El invierno entra por la puerta grande, con una previsión marcada por lluvias, nevadas y un notable descenso de las temperaturas. De hecho, en algunas zonas los termómetros bajarán de forma brusca, lo que situará las temperaturas máximas incluso por debajo de los 0 grados.

Nevadas de 5 cm o más en 33 ayuntamientos gallegos

La llegada de una vaguada asociada a una borrasca fría desplomará la cota de nieve y favorecerá las precipitaciones en forma de nieve. De hecho, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado la alerta amarilla por acumulaciones que podrían alcanzar los 5 centímetros.

Este aviso se activará mañana, sábado 20 de diciembre, y afectará a, al menos, 33 ayuntamientos de Galicia, concretamente a los situados en el interior de las provincias de Lugo y Ourense. La alerta comenzará a las 15:00 horas del sábado y se mantendrá activa hasta las 15:00 horas del domingo.

En concreto, la alerta afecta a los municipios de las montañas de Lugo, entre ellos A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samo y Triacastela.

En Ourense, por otro lado, podrían registrar nevadas de 5 cm o más los siguientes ayuntamientos: A Gudiña, A Mezquita, A Pobra de Trives, A Teixeira, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Maceda, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, Riós, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

La previsión de nieve ha llevado a MeteoGalicia a activar la alerta amarilla. Esto implica un nivel de peligro bajo, aunque se recomienda atender a la predicción meteorológica y seguir las actualizaciones ante un posible empeoramiento de la situación.

Lluvias y temperaturas en descenso

En el resto de Galicia, se espera un fin de semana marcado por las lluvias y por una alerta de nivel naranja por fenómenos costeros en casi todo el litoral gallego, a excepción de A Mariña Lucense, donde las condiciones serán algo más favorables.

Las temperaturas experimentarán un descenso significativo en los próximos días. De hecho, durante la jornada del domingo, algunas zonas de alta montaña no alcanzarán los 0 grados, como Pedrafita do Cebreiro, mientras que en Ourense el frío también se dejará sentir.

En ciudades próximas al litoral, como A Coruña o Vigo, las temperaturas serán algo más suaves, aunque se mantendrán por debajo de los 15 grados.