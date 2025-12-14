Miles de personas salen a la calle en Santiago en contra del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo)

Manifestación contra el proyecto de Altri convocada por Ulloa Viva, Mina Touro-O Pino Non y PDRA, a 14 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). César Arxina - Europa Press

Miles de personas han tomado este domingo el Casco Histórico de Santiago en una nueva protesta contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), un año después de que otra masiva movilización desbordase la Praza do Obradoiro.

En total, según la organización, han sido 80.000 personas las que han acudido a esta nueva cita. Han sonado cánticos como 'Altri non e a mina tampouco', en referencia al proyecto de reapertura en Touro-O Pino, 'A auga é nosa e non da celulosa' e 'Rueda atende, a terra non se vende', en alusión al presidente de la Xunta.

Bajo el lema 'Dende a Ulloa ata o mar, polas que somos e as que virán', la manifestación ha arrancado a las 12:00 horas desde la Alameda, donde una hora después, alrededor de las 13:00 horas, continuaban saliendo personas. Paralelamente, a esa misma hora, el Obradoiro, punto de llegada, empezaba a completarse ante la multitudinaria afluencia de la protesta, que finalizó a las 14:00 horas.

Allí, personas sostenían paraguas decorados con hojas de castaños y robles, con la intención de convertir la plaza en un bosque autóctono, al igual que en 2024 una gran tela azul recorrió Santiago transportada por las manos de manifestantes como si de un río se tratase.

En contraposición, simbología relacionada con la muerte ha estado muy presente en la marcha. A la cabeza un hombre caminaba con una máscara de calavera mientras utilizaba un instrumento de labranza sobre el asfalto. También se ha dejado ver un ataúd con el lema 'Galicia non é terra de sacrificio' y peces de tres ojos y teñidos de color marrón.

"Estamos aquí para defender que los recursos que tenemos sean para nuestras hijas e hijos y no para que acaben en la mano de empresas que lo únicos que nos traen es pobreza y robar nuestros recursos a cuenta de lo que sea", ha manifestado la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, en el inicio de la movilización.

El manifiesto, leído por miembros de la organización tras la actuación de regueifeiras y Sés, ha abogado por modelos industriales "compatibles" con la riqueza de Galicia y "no proyectos extractivistas", que ejemplifican en Altri o la mina de Touro-O Pino, que también ha copado la atención de múltiples manifestantes.

Apoyo político

La protesta ha encontrado el apoyo en los principales partidos de la oposición, cuyos representantes han acudido a la cita de este domingo. En declaraciones a los medios al inicio de la marcha, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a Rueda a atender al "clamor social" y a que "deje de hacer de comercial del franquismo industrial" que, para los nacionalistas, representa el proyecto de Altri.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha exigido al presidente de la Xunta que ponga "encima de la mesa" su acuerdo "oculto" con la empresa: "Queremos saber qué acuerdo tiene escondido el PP porque, mientras no se aclare, la ciudadanía sigue teniendo miedo e inquietud ante la posibilidad de que el proyecto salga adelante".

Además, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha urgido al Gobierno gallego a "dar portazo" al proyecto, que considera "una auténtica ruina" para Galicia. Asimismo, ha apuntado que "no tiene dinero ni conexiones eléctricas" después de que, por ejemplo, el Gobierno central no haya dado el visto bueno a la subestación eléctrica.

Respuesta de Altri

Al tiempo en el que transcurría la marcha, Greenfiber —impulsora del proyecto, participada por Altri y Smartti— ha emitido un comunicado en el que "lamenta" que una parte de la sociedad "siga teniendo una percepción negativa" del proyecto diseñado para Palas de Rei.

De este modo, defiende que el proyecto es "serio, riguroso, sostenible e innovador". Además, recuerda que recientemente recibió el sello STEP otorgado por la Comisión Europea y que la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) ha valorado "positivamente" todos los aspectos analizados del proyecto.