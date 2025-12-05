Galicia registra este 2025 un otoño climatológico cálido y húmedo: 14,8 grados de media

Dos personas caminan por un parque, a 21 de septiembre de 2024, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Galicia registró un otoño climatológico cálido en cuanto a temperaturas y húmedo en lo referente a las precipitaciones. Destaca el mes de noviembre, que fue cálido y muy húmedo con respecto a lo esperado. La temperatura media se situó por encima de lo esperado, con 14,8 grados, 0,3º más de lo habitual en este período, según el informe elaborado por MeteoGalicia recogido por Europa Press.

Las temperaturas máximas y mínimas también fueron más altas de lo normal, con anomalías positivas de 0,3 grados y 0,4 grados, respectivamente. En cuanto a la lluvia, con una cantidad de precipitación media acumulada de 467 litros por metro cuadrado, un 10% superior a valor climático del período de referencia, el otoño climatológico de 2025 en Galicia es húmedo, pero no destaca especialmente con respecto a los comportamientos de la estación en los últimos tres años.

Por meses, los tres primeros analizados tuvieron comportamientos diferentes entre sí. Septiembre frío y normal en referencia a las precipitaciones registradas; octubre muy cálido —con una temperatura media de 1,7 grados por encima de lo habitual— y seco; y un noviembre cálido y muy húmedo, donde las precipitaciones acumuladas superaron mucho los valores normales.

Por áreas geográficas, los termómetros muestran bastantes diferencias. Así, los valores más altos, entre 15,6º y 16,6º, se registraron en la zona del Miño de Pontevedra mientras que los más bajos, de entre 8,8º y 10,4º, se alcanzaron en el Macizo Central ourensano.

Las anomalías más grandes de las temperaturas medias con respecto al período de referencia fueron el entorno de la Serra de O Piornal, con una anomalía positiva de alrededor de 1,5º. Por el contrario, los valores más bajos, se dieron en áreas aisladas de la mitad oeste, sobresaliendo la península do Barbanza, con 0,2º menos del valor habitual.

En lo que respecta a la lluvia, Galicia vivió en su conjunto un trimestre húmedo debido a las lluvias generalizadas y persistentes de finales de octubre y, especialmente y como ya se indicó, al mes de noviembre, durante el que las precipitaciones estuvieron por encima de los valores climáticos esperados en esta época del año.

El reparto de las lluvias inscritas durante todo el trimestre, en todo caso, no tuvo un reparto homogéneo por el territorio. Los valores más altos, de entre 900 y 1.100 l/ m2 se registraron a lo largo de las Sierras Litorales de la franja atlántica.

Por el contrario, los valores más bajos -entre 80 y 180 l/ m2- se registraron en la costa central y oriental de la Mariña Lucense y en los valles de los ríos Casaio y Sil, en la comarca ourensana de Valdeorras.