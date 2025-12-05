BNG y PSdeG acusan a la Xunta de "traspasar una línea" al plantear reducir la protección a víctimas

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a desautorizar de manera inmediata al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tras advertir al Gobierno de que o se avanza en la renovación del convenio y mejora de la Policía adscrita o le retirará tareas como proteger a las víctimas de violencia machista.

El diputado Iago Tabarés considera que el conselleiro "ha cruzado todos los límites de lo admisible" en lo que considera la estrategia de "radicalización del PP en su confrontación con el Gobierno". Para él, el Ejecutivo autonómico responde a la "obediencia a las instrucciones del PP madrileño", lo que también "hizo que la Xunta renunciase a la creación de un cuerpo de policía gallega" al igual que Euskadi, Cataluña o Navarra.

En esta línea, Tabarés ha reprochado la "incapacidad" de Diego Calvo, así como de Alfonso Rueda, anterior conselleiro de Presidencia, para renovar el convenio con el Ministerio del Interior, "vencido ya en 2008", por lo que, ha añadido, "ya pudo ser negociado con el Gobierno del PP".

"Esta negligencia en la gestión, esta sumisión a los intereses del PP madrileño no la pueden pagar las víctimas de violencia de género", ha subrayado. Por ello, ha exigido a Rueda que desautorice "de manera inmediata" al conselleiro Diego Calvo y que garantice la protección de las víctimas de violencia de género.

La portavoz de Igualdad del PSdG, Paloma Castro, también acusó hoy al Gobierno gallego de "traspasar una frontera institucional y ética que nunca se debería cruzar" al persistir en las declaraciones del conselleiro Diego Calvo sobre la posible retirada de 13 policías adscritos que dan cobertura a víctimas de violencia machista.

Castro recordó que 42 mujeres fueron asesinadas en España este año, dos de ellas en Galicia, y más de 6.000 gallegas viven bajo seguimiento policial. "En este contexto introducir una mínima duda sobre la continuidad de la protección es algo profundamente irresponsable y políticamente imperdonable", señaló.

Asimismo, hizo hincapié en que Calvo no rectificó y, al contrario, hoy reafirmó públicamente su posición: "No es una frase desafortunada, ni un mal día. No es una confusión. Es una decisión política asumida y defendida. Y es una decisión que afecta directamente a la seguridad de las víctimas y de la que tendrá que dar también explicaciones el presidente Rueda, como pidió ayer nuestro portavoz".

EL PPdG respalda a Diego Calvo y delega en el Estado la protección de víctimas

Este viernes, la portavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, ha respaldado las declaraciones de Diego Calvo, y ha asegurado que "el Estado debe garantizar la protección" de las víctimas de violencia de género.

Tras ser preguntada por los medios, Paula Prado ha criticado que el Gobierno de España tenga una "deriva absolutamente machista de protección a agresores sexuales, mismo dentro del círculo de presidente Sánchez", y ha recordado que Galicia lleva tiempo pidiendo más efectivos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, concretamente, para la unidad de Policía Adscrita.

Paula Prado ha recordado que donde primero se tuvo que recortar la presencia de agentes de esta unidad fue en la protección de los edificios administrativos y ha sostenido que hay otras competencias que está asumiendo este cuerpo, como es la protección de las víctimas de violencia de género, que son competencia estatal que debe de prestar la Policía Nacional.

"Hasta ahora la Unidad de Policía Adscrita lo estaba haciendo porque tenía efectivos suficientes, pero si no los hay, no puede ser que las víctimas crean que están protegidas y que no lo estén, como el caso de las pulseras que ya vimos", ha afirmado para subrayar que "si no quieren incrementar la unidad, tendrán que destinar otros efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a protegerlas.

Sin embargo, ha censurado que "ni Pedro Sánchez ni Marlaska tienen ninguna intención de incrementar ese número de efectivos". "Nada esperamos de un gobierno que no protege a las víctimas ni en el ámbito de las pulseras antimaltrato ni en la aprobación de una ley como fue la del solo sí es sí, que puso en la calle a cientos de agresores sexuales, pederastas y violadores", ha dicho.

A ello, ha añadido que ahora estén "protegiendo y ocultando a agresores sexuales dentro del propio núcleo del gobierno de Pedro Sánchez, mismo teniendo en un cajón denuncias de mujeres agredidas sexualmente, como fue el caso de Paco Salazar".

Por último, preguntada por las declaraciones en las que la presidenta del PSdeG y senadora Carmela Silva exigió la dimisión de Diego Calvo, ha sostenido que quien debería de haber dimitido es ella. "Hay un funcionario en la cárcel por contratar a una cuñada de Carmela Silva", ha señalado.