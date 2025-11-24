Un nuevo temporal de lluvias pone en alerta a Galicia: 40 l/m2 en 12 horas y olas de hasta 5 metros

El refrán dice que "después de la tormenta, viene la calma". Sin embargo, Galicia afronta una nueva semana de temporal, con alerta amarilla por lluvias y olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura significativa.

Tras el último episodio de frío que dejó nevadas en áreas de montaña, llega una nueva semana de mal tiempo, con acumulaciones de lluvia que han llevado a la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) a activar avisos de nivel amarillo.

Alerta amarilla por lluvias y olas de hasta 5 metros

La llegada de un frente húmedo, asociado a una borrasca que se mueve por el noroeste de Europa, dejará precipitaciones en amplias regiones de la Península ibérica. No obstante, los mayores acumulados se darán en el norte del país, en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

"El último lunes del otoño climatológico será borrascoso en gran parte de España", avisa Meteored. Sin ir más lejos, Galicia permanecerá en alerta amarilla por acumulaciones de 40 l/m2 en 12 horas en el interior de Pontevedra.

"Pontevedra afronta una mañana de precipitaciones locakmente intensas, y en el interior se esperan más de 40 l/m2 en 12 horas, y tendrá el aviso amarillo activo hasta las 15:00 horas", informa el portal meteorológico.

Aínda que a mañá de hoxe está caracterizada polo paso dunha fronte, deixando precipitacións en toda #Galicia. Co avance da tarde apenas teremos chuvias e mesmo abriranse claros no ceo🌤️ Temperaturas en lixeiro ascenso na metade sur. pic.twitter.com/vusKY8psse — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 24, 2025

El viento será el otro gran protagonista de este frente atlántico. Precisamente, mañana martes 25 de noviembre el litoral gallego pasará a estar en aviso amarillo por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura significativa.

A mediados de semana el tiempo será algo más estable, aunque con cielos nubosos y temperaturas propias de la época, que irán descendiendo de forma notable conforme avance la semana.

Será a partir de mañana martes cuando comience este descenso de temperaturas. En A Coruña y Vigo, por ejemplo, las máximas rondarán los 14ºC, mientras en zonas montañosas de Lugo y Ourense se situarán entre los 5 y 8ºC.