Galicia superó las 2.000 inspecciones de servicios sociales en 2024 con 88 expedientes resueltos

Las visitas de inspección de servicios sociales superaron las 2.000 durante el año 2024 en Galicia, de las que se derivaron "decenas de expedientes", de ellos 88 resueltos, según los datos que ha aportado la conselleira de Política Social, Fabiola García.

En el pleno del Parlamento, la diputada del BNG Olalla Rodil ha preguntado a la conselleira "cómo es posible que se cierren dos residencias y no pase nada", pidiendo asunción de responsabilidades.

A lo que la titular de Política Social ha respondido exhibiendo los datos de inspección para defender que la Xunta actuó "con contundencia" en Amoeiro y Xinzo, y asegurar que así van a seguir: "Nunca nos va a temblar la mano", ha aseverado.

"Seguimos esperando a que alguien diga algo y asuma responsabilidades por un hecho gravísimo", ha advertido la nacionalista, en relación a lo acontecido.

"Irresponsabilidad mayúscula"

En su turno, Fabiola García ha atribuido "una irresponsabilidad mayúscula" al Bloque al entender que trata de "desacreditar el servicio de inspección de la Xunta".

"Está generando inseguridad a los usuarios de los centros, a todas las familias y está poniendo en cuestión la profesionalidad de quien trabaja en este servicio de inspección", ha afirmado.

A continuación, se ha referido a cifras aportadas al grupo nacionalista, y ha ofrecido "los datos más actualizados (...) con el último ejercicio pechado", los de 2024.