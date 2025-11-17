Galicia ya cuenta con su primer atlas de cuevas, cañones y grutas

Galicia ya cuenta con un atlas que recoge cerca de mil localizaciones de cuevas, cañones y grutas. Se trata de un documento elaborado por la Federación Galega de Espeoloxía en colaboración con la Xunta de Galicia desde hace cinco años y que ha sido presentado este lunes en el Consello da Xunta.

Al término de la reunión, el presidente Alfonso Rueda ha destacado esta iniciativa "pionera" en Europa.

El inventario, titulado Atlas de Covas e Cañóns de Galicia, servirá como base para la organización de actividades deportivas y educativas. También se utilizará como guía en caso de intervenciones de los servicios de emergencia. Además, tal y como informó el presidente autonómico, el documento seguirá modificándose en tiempo real, de tal manera que la información que proporcione siempre esté actualizada.

Un primer listado ya se puso a disposición del público en el 2021, un año después del inicio del proyecto, contando entonces con cerca de 500 recursos. Ese año, de los 26.000 euros que recibió la federación por parte de la Xunta, un 46,7% se destinó a este atlas.

Entre otros, recoge yacimientos como la Cova do Rei Cintolo, la más grande de Galicia y la que tiene un mayor recorrido horizontal. También cuenta con los cuatro paisajes subterráneos gallegos (carst, pseudocarst, paracarst, cuevas de consecuencia), construcciones subterráneas singulares y cañones que permiten la práctica deportiva.