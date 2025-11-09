La DGT pone en marcha una campaña de vigilancia de transporte escolar por carretera en Galicia

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la Delegación del Gobierno en Galicia, pondrá este lunes en marcha una campaña especial de vigilancia del transporte escolar por carretera en toda la comunidad. El territorio gallego es el que registra más viajes de este tipo de toda España, con 3.800 líneas activas y 90.000 usuarios y usuarias al día.

La campaña se extenderá hasta el viernes 16 de noviembre y en ella participarán agentes de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales. Durante esos días se comprobará que los autobuses y las personas conductoras cumplen con la normativa, incluyendo que los menores vayan acompañados por una persona cualificada.

El objetivo es concienciar a la comunidad educativa para seguir la normativa de este tipo de transporte. Asimismo, se verificarán las condiciones técnicas y los elementos de seguridad, así como los requisitos especiales que deben cumplir los conductores.

En una campaña anterior, llevada a cabo en noviembre de 2024, se inspeccionaron 400 vehículos y el 59,5% resultaron sancionados, con un total de 488 denuncias. La mayor parte de ellas se debía a irregularidades administrativas como la falta de una autorización especial para realizar este tipo de transporte escolar o por no tener un seguro de responsabilidad ilimitada.

Además, se constató que un conductor dio positivo en el control de drogas.