El Gobierno refuerza el dispositivo invernal para garantizar la seguridad de las carreteras en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presidióla firma del Protocolo del Plan Invernal en la Red de Carreteras del Estado, que estará activo durante la campaña 2024-2025.

Durante el acto, destacó el compromiso y esfuerzo del Ejecutivo central para asegurar la movilidad y la seguridad vial en los más de 2.500 kilómetros de vías estatales que atraviesan la comunidad.

El dispositivo cuenta con más de 450 profesionales, 103 máquinas quitanieves, 20.000 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera, recursos destinados a mantener las carreteras transitables ante las condiciones meteorológicas más adversas.

El protocolo tiene como objetivo coordinar los recursos públicos para mantener la circulación en autopistas, autovías y carreteras convencionales, reduciendo al mínimo las restricciones al tráfico y evitando retenciones.

Incluye además procedimientos de actuación en fases de alerta, preemergencia y emergencia, así como mecanismos de coordinación con la Xunta de Galicia y las administraciones locales.

En la reunión participaron también el general jefe de la XV Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias, el teniente coronel jefe de la Agrupación de Tráfico de Galicia, Antonio Hidalgo, el subjefe provincial de Tráfico de A Coruña, Adrián Pedreira, y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la provincia, Francisco Prego.

Blanco insistió en que el objetivo final del operativo es claro: "lograr la máxima seguridad y confianza para todos los conductores que se desplacen por Galicia en los próximos meses", recordando que la prevención, la coordinación y la anticipación son las claves del éxito de este plan.