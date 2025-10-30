El gallego Enrique López Veiga, nombrado vicepresidente de la Fundación Titanic

El coruñés Enrique López Veiga ha sido nombrado vicepresidente de la Fundación Titanic, según se acordó por unanimidad del Patronato y a propuesta del presidente Jesús Ferreiro Rúa.

A lo largo de su trayectoria profesional, López Veiga siempre ha mantenido una relación estrecha con el ámbito marítimo. Ocupó, entre otros cargos, el de Presidente del Comité Permanente Científico del Atlántico Norte, Jefe de Gabinete del Parlamento Europeo y Director General de Finanzas, Conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia, Asesor de asuntos marítimos pesqueros de la República del Yemen, Senegal y Argelia, Director Gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo y Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Además, el gallego posee el título honorífico de Alférez de Fragata y por su dedicación al mundo de la mar, le fue concedido el título de Académico de la Real Academia de la Mar. La Xunta de Galicia le concedió la Medalla de Plata de Galicia.

La Fundación Titanic nació en el año 2006 con el objetivo principal de gestionar y promover la memoria histórica, marítima y humana, del naufragio más mediático de la historia. Para ello, organizan exposiciones, conferencias, programas de radio y promociona libros, con el fin de mantener viva la leyenda del Titanic.