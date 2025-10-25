Roberto Brasero (54), sobre mantener el horario de verano: "En Galicia no se haría de día hasta las 10 de la mañana"

El cambio de hora al horario de invierno se producirá este fin de semana. Como cada año, los relojes en Galicia se atrasarán una hora: a las 03:00 horas de la madrugada del domingo 26 de octubre, pasarán a ser otra vez las 02:00 horas.

De este modo, el domingo tendrá 25 horas; es decir, una hora más de descanso. Amanecerá antes, pero también anochecerá antes, un cambio que busca principalmente aprovechar la luz natural y fomentar el ahorro energético.

España reabre el debate sobre el cambio de hora

Galicia podría enfrentarse a uno de los últimos cambios de hora: el Gobierno de España ha reabierto el debate sobre si este ajuste tiene efectos positivos reales. Sin embargo, será la Unión Europea quien tome la decisión final.

Sobre este asunto también se han pronunciado meteorólogos como Roberto Brasero, quienes tienen una opinión clara sobre la continuidad del horario de verano: "En Galicia no se haría de día hasta las 10 de la mañana, y en Madrid hasta las 09:30 horas".

En una entrevista con Onda Cero, el meteorólogo más conocido de la televisión viene a decir que, de mantenerse este horario, la mayoría de trabajadores en Galicia comenzaría su jornada de noche, y parte de ella se extendería hasta las 10:00 horas, algo que no ocurriría de la misma manera con el horario de invierno.

Sobre este horario, Roberto Brasero explica que "en Menorca se haría de día a las 05:15 horas y empezaría a anochecer a las 20:15 horas".

¿Por qué ajustamos la hora?

¿Cuándo es el cambio de hora en octubre en 2025? Shutterstock

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque posteriormente desapareció, hasta que Franco lo recuperó en 1940 para mantener la hora de la Alemania nazi y otros países de la Unión Europea.

No fue hasta 1970 cuando "resucitó" el horario de verano, por motivos energéticos. Este cambio de hora permite aprovechar la luz natural, lo que se asocia con el ahorro energético y, para algunos, ayuda a la conciliación familiar.

Sin embargo, el cambio de hora podría tener las horas contadas. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura que, "francamente", no le ve sentido retrasar y adelantar las agujas del reloj dos veces al año.

"Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", afirma en un vídeo difundido en redes sociales.

En este marco, médicos expertos en sueño abogan por el horario de invierno por ser "más beneficioso" para la salud y advierten de que el horario de verano hace que el ser humano vaya "en contra" de su reloj biológico.

Para Gonzalo Pin, coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, el horario de invierno es el que más acerca el reloj biológico al reloj del bolsillo, redundando en una "mejora" de "calidad de vida" y de la "salud".

"Cuando tú ajustas tu reloj al horario, sigues teniendo el mismo tiempo de luz y de tiempo libre quizás. Además, hay estudios que dicen que cuando tú mantienes un acuerdo con tu reloj interno, el tiempo disponible para ti es incluso un poco mayor", explica a Europa Press.