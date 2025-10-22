Marisa Guitián y Santiago Rey Fernández-Latorre, Premios Honoríficos de los X Premios Paraugas

El Clúster da Comunicación de Galicia anunció los nombres de los galardonados con los Premios Honoríficos de la X edición de los Premios Paraugas: Santiago Rey Fernández-Latorre, histórico editor y presidente de La Voz de Galicia, en la categoría de Comunicación; y Marisa Guitián Martínez, fundadora y directora de la agencia Idea Creatividad y Comunicación, en la categoría de Creatividad.

La entidad reconoce así dos trayectorias de referencia que han contribuido de manera decisiva al crecimiento y prestigio de la industria de la comunicación, la publicidad y la creatividad en Galicia.

Marisa Guitián, pionera de la creatividad publicitaria en Galicia, es una de las profesionales más reconocidas de la publicidad gallega. Nacida en Rubiá (Ourense) y criada en A Coruña.

Tras comenzar su carrera en la Cadena SER y abrir camino en un sector tradicionalmente masculino, Marisa fundó la cooperativa Idea, que con el tiempo se transformó en Idea Creatividad y Comunicación, una de las agencias más destacadas del país. Durante más de 43 años lideró su evolución apostando por la innovación, la digitalización y la formación continua, creando un modelo empresarial basado en la colaboración y la responsabilidad que consolidó Idea Creatividad y Comunicación como un referente nacional.

Por su parte, Santiago Rey Fernández-Latorre, fallecido el año pasado, fue una de las figuras más influyentes del periodismo y la comunicación en España. Nieto del fundador de La Voz de Galicia, dedicó más de sesenta años a modernizar el diario, impulsar su expansión y consolidarlo como un referente informativo comprometido con la democracia, la identidad gallega y los valores periodísticos. Impulsor de empresas como Radio Voz o Voz Audiovisual, también fundó la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre.

Décimo aniversario

La gala de los X Premios Paraugas se celebrará el 21 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol, y reunirá a toda la industria gallega de la comunicación y el marketing en una noche dedicada al talento, la innovación y la creatividad hechas desde Galicia.

Organizados por el Clúster da Comunicación de Galicia, los premios cumplen diez años con una edición que se adapta a los nuevos tiempos: más transversal, más dinámica y con categorías renovadas que reflejan la evolución del sector.

En esta edición se entregarán diez galardones y cinco Premios Especiales, además de los Honoríficos. Entre los más destacados figuran el Premio Galicia Calidade, el Premio al Anunciante del Año, el Premio Paraugas de Oro –el mayor reconocimiento del certamen–, el Premio Nuevos Talentos, que pone el foco en las nuevas generaciones, y el Premio del Público, elegido mediante votación.

Las categorías reconocerán, entre otros ámbitos, la mejor producción gráfica, idea creativa, campaña publicitaria, estrategia de marketing, acción de branding o evento profesional y cultural.