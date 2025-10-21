El 78% de niños gallegos de más de 10 años usa las redes sociales casi todos los días

En torno a un 75% del alumnado gallego de 5º y 6º de Primaria y de la ESO tiene móvil y se conecta a Internet a diario. Este dato supone un ligero descenso respecto al 2023, cuando se empezaron a registrar estos hábitos.

Así se desprende de la V Enquisa de Convivencia Escolar realizada por la Xunta de Galicia y cuyos datos expuso el titular de Educación, Román Rodríguez, en el Consello da Xunta este lunes y ante el Consello Galego para la Convivencia Escolar este martes.

En el estudio, realizado para recoger información sobre la convivencia fuera de las aulas, se recoge que el 46,51% del alumnado de 5º y 6º de Primaria tiene móvil, un 7% menos que hace dos años. Con la entrada en la preadolescencia y la adolescencia, los estudiantes de la ESO tienen móvil en el 88,65% de los casos, también algo menos que en el 2023, cuando el porcentaje llegaba al 90,65%.

En cuanto a la educación postobligatoria, la cifra actual asciende a 90,73%, frente al 92,52% que tenía móvil en 2023.

Aumentan ligeramente las restricciones y baja el acceso diario a redes

Las restricciones en su uso dentro del ámbito familiar también dejan entrever un cambio de tendencia. El 85,3% de las familias gallegas afirma actualmente que limita siempre o casi siempre su uso y la conexión a la red, frente al 83,3% de 2023. En el extremo contrario, solo el 14,7% afirma que no lo hace nunca o casi nunca, algo menos que en el 2023, cuando se situaba en el 16,6%.

El acceso a Internet y redes sociales continúa muy extendido, con el 78,48% de alumnado de Primaria y la ESO haciéndolo varias veces a la semana o casi todos los días frente al 81,02% que lo hacía en 2023. En el caso de Bachillerato y FP, el dato actual se sitúa en el 88,61%, descendiendo respecto al 90,98% de hace dos años.

En el caso concreto de las redes, el 72,6% del alumnado de enseñanzas obligatorias y un 83% del de postobligatorias afirma usarlas. TikTok es la más utilizada entre el alumnado de Primaria y ESO (45,08%) seguida de Instagram (40,63%) y Youtube (40,42%).

Dentro de las enseñanzas postobligatorias las más populares son Instagram (63,68%), TikTok (55,88%) y Youtube (48,63%). En el caso de las herramientas de mensajería, la más popular entre el alumnado es WhatsApp, seguida de Discord y Snapchat.

En el ámbito de los videojuegos, la mayoría del alumnado los utiliza como un medio de entretenimiento, sobre todo en Primaria, donde afirman usarlos con este fin el 80,8%, y cerca del 42% lo hacen principalmente con amigos.

Apuestas y pornografía

Otros aspectos que cuestiona la encuesta son relativos a las apuestas online y el consumo de pornografía.

Así, el 89,96% del alumnado de ESO y el 82,91% del de enseñanzas postobligatorias afirma que no participa en apuestas en línea. Por otra parte, el 79,6% del alumnado de enseñanzas obligatorias y el 64,69% postobligatorias afirma no haber entrado nunca o casi nunca en páginas de contenido pornográfico.

Sobre la batería de cuestiones sobre roles de género y lenguaje inclusivo, el 85,18% del profesorado y el 90,19% de las familias indican que se emplea el lenguaje inclusivo en los centros escolares.

En el ámbito de las familias, los estudiantes perciben también igualdad de manera mayoritaria. Así, el 63,2% de los de enseñanzas obligatorias y el 69,3% de los de postobligatorias afirma que se ocupan de sus estudios los hombres y mujeres de la familia por igual.

Ciberacoso

Por otra parte, en lo relativo al ciberacoso, la mayor parte del alumnado gallego asegura no haber recibido nunca conductas intimidatorias de manera online, llegando al 91,6% de los estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, el 84,33% de los de ESO y los 78,83% de los de enseñanzas postobligatorias.

Por su parte, el 98,8% de las familias afirma que sus hijos nunca o casi nunca se sintieron amenazados, intimidados, insultados o acosados a través de internet. Asimismo, el 76,09% del profesorado manifiesta que los conflictos relacionados con el uso incorrecto de los dispositivos electrónicos o de la red son hechos puntuales.

Estrategia gallega de convivencia

Tras evaluar los datos, el conselleiro de Educación recalcó que la convivencia es una "prioridade de Goberno" reflejada en la Estrategia gallega de convivencia 2025, con el desarrollo de iniciativas pioneras como la prohibición de los teléfonos móviles en los centros educativos, la colocación de puntos naranja contra lo acoso o el Plan integral contra lo acoso y ciberacoso escolar o la formación del profesorado, entre otros.

Así, recalcó el "compromiso colectivo" de toda la comunidad educativa e instituciones para erradicar las conductas de acoso, citando como ejemplo la futura Rede de concellos contra o acoso, o la herramienta Termómetro Acoso Escolar que ya está la disposición de los centros educativos