La Xunta remitió 247 actas de infracción a A Coruña, Santiago, Vigo y Culleredo por VTCs en la ciudad

La Xunta ha remitido este 2025 casi 250 actas de infracción a varios municipios de Galicia tras detectar vehículos de turismo con conductor (VTC) realizando transportes urbanos, algo para lo que no tienen autorización. El Gobierno señala en un comunicado que cuando se detectan infracciones que son competencia municipal se remiten los informes a los concellos, que tienen la competencia sancionadora.

Así, la Xunta ha enviado este 2025 casi 250 actas de infracción de la inspección de transportes de la Dirección Xeral de Mobilidade y boletines de denuncia recibidos tras las inspecciones realizadas por la Guardia Civil. La mayor parte de ellas se realizaron en las ciudades de Santiago de Compostela, con 116, y A Coruña, con 112. Los siguientes municipios que más actas recibieron fueron Vigo (17) y Culleredo (dos).

El Ejecutivo gallego, por delegación de competencias del Estado, tramita las autorizaciones de licencias VTC domiciliadas en Galicia. Son licencias de ámbito nacional e interurbano, que no habilitan para recorridos dentro de la propia ciudad.

¿Qué normas deben cumplir los VTC?

La Xunta les ha remitido a las empresas titulares de una autorización de VTC en Galicia y a las plataformas de intermediación entre los usuarios y los titulares de estas autorizaciones (Bolt, Uber y Cabify) un comunicado para recordarles sus obligaciones legales de cara a prestar el servicio. Así, el Gobierno gallego señala que puede realizarse en todo el territorio gallego, pero siempre entre municipios.

Los coches, además, no pueden llevar publicidad ni signos externos identificativos y contar con una copia del contrato a bordo, o bien de los medios que permitan acreditarlo. En el contrato deben figurar, entre otros, los datos de identificación de la persona que lo suscribe y del coche; el número de autorización de alquiler del vehículo; el lugar, día y hora del inicio del servicio; su duración; y el precio o los criterios objetivos para calcularlo.

La normativa también establece la obligación de remitir la información del servicio prestado al Registro de Comunicaciones de Servicios de Alquiler de Vehículos con Conductor (RCTV), tanto del contrato como del inicio del servicio, y que los servicios deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos.

La Xunta tiene competencia para controlar y sancionar los servicios interurbanos que detecte dentro de la comunidad autónoma en relación con los requisitos y obligaciones que recoge la Ley de transporte en vehículos de turismo y normativa autonómica de desarrollo, así como los recogidos en la normativa estatal de aplicación. El Gobierno gallego asegura que "así lo hace en todos los casos" en los que se detecta una infracción.