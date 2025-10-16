Galicia permitirá la caza libre de jabalíes hasta febrero de 2026

Un jabalí se deja ver de madrugada por los alrededores de la Casa del Agua en A Coruña Cedida

La Xunta de Galicia declarará en los próximos días la situación de emergencia cinegética para el jabalí: será posible cazar a estos mamíferos sin límite de animales hasta febrero de 2026. Esta es la quinta vez que se recurre a este instrumento, provisional y extraordinario, tras hacerlo en 2019, 2021, 2023 y 2024.

El objetivo de esta decisión es agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones en aquellas zonas con mayor incidencia, a través de distintas modalidades y procedimientos de captura. La Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático no ha confirmado a qué comarcas afectará, pero ha avanzado que la superficie afectada será similar a la de la declaración del 2024-25.

Precisamente, hace un año, la situación de emergencia cinegética para el jabalí también entró en vigor en octubre y finalizó en febrero. La medida abarcó en 2024/2025 el 84,7% de la superficie de Galicia, con 40 comarcas y 260 ayuntamientos. Medio Ambiente, que descartó su prórroga, mantuvo en los meses siguientes un protocolo con medidas de refuerzo, que permitía la solicitud de batidas preventivas.

Para esta declaración la Xunta tiene en cuenta los avisos de daños sobre cultivos agrícolas, superficies afectadas, superficie dañada en función del total de la comarca, censos ganaderos de porcino doméstico y accidentes de tráfico causados por jabalí.

En la temporada de caza 2024-25, en la que se capturaron 18.884 ejemplares de jabalí, el número global de avisos por daños ocasionados por el animal fue de 4.269. Esta es una cifra ligeramente superior a la de los periodos 2023-24 (4.118 avisos) y 2022-23 (4.048). Por otro lado, en 2017-18 se recibieron 1.479 avisos, compara la Consellería.

La presencia de jabalíes despertó un gran revuelo el año pasado en ciudades como A Coruña, donde este 2025 también han estado presentes. Os Rosales y los Jardines de Méndez Núñez son algunas de las zonas en las que han sido vistos en los últimos meses.