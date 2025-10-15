El Congreso rechaza el plan del BNG para transferir a Galicia las competencias en inmigración y de la AP-9

La Comisión de Política Territorial del Congreso ha rechazado este miércoles una iniciativa del BNG en la que urgía al Gobierno a convocar la Comisión Mixta Xunta-Estado para avanzar en el traspaso de las competencias de inmigración y otras veinte transferencias como Tráfico, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, las autopistas AP-9 y AP-53 o Puertos y Paradores.

La proposición no de ley —iniciativa no vinculante— ha contado con siete 'síes' y el rechazo de 29 diputados, por lo que no ha prosperado. En el texto, los nacionalistas gallegos buscaban obligar al Gobierno a acometer diferentes traspasos de competencias para reforzar y ampliar "el autogobierno" de Galicia.

Entre los traspasos que pedía el BNG se encuentran las autopistas AP-9 y AP-53; Tráfico y seguridad viaria; medios de gestión del dominio público marítimo terrestre y ordenación del litoral; Servicios e infraestructuras viarias y ferroviarias que discurren por territorio gallego; Puertos de interés general; Obras hidráulicas de interés general; y Gestión de la cuenca hidrográfica Miño-Sil.

También proponían transferir a Galicia Salvamento marítimo y medios de lucha contra la contaminación marina; ISM. Servicios sanitarios y asistenciales a trabajadoras y trabajadores del mar; Inspección de trabajo; Meteorología; Fomento del empleo; Formación ocupacional; Centros de investigación con sede en Galicia; Paradores de Turismo; Gestión del Ingreso Mínimo Vital; y Funciones y servicios de Instituciones Penitenciarias.

Del mismo modo, querían que Galicia comenzara a gestionar las instalaciones y espacios pertenecientes al Ministerio de Defensa de la SAREB o que actualmente estén abandonados y/o en desuso; Emigración e inmigración; Aprobación y autorización por parte de las instituciones gallegas de las instalaciones de redes básicas de gas y oleoductos que transcurran por Galicia; Implantación y gestión de convocatorias de bolsas y ayudas al estudio; y las funciones y servicios administrativos relacionados con la expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como la convalidación y reconocimiento de títulos extranjeros.

Presencia de instituciones gallegas a nivel nacional

Otro punto de la iniciativa pedía al Gobierno central una negociación con la Xunta de Galicia para facilitar la presencia de las instituciones gallegas en entidades de carácter estatal como el Banco de España, Comisión Reguladora del Comprado de Valores, Puertos del Estado, AENA, órganos de dirección y administración de empresas públicas con centros de trabajo en Galicia, etc., y en las comisiones reguladoras de servicios liberalizados.

Por último, buscaban que el Gobierno se comprometiera a dar cuenta anualmente de las gestiones y acuerdos de la Comisión Mixta de Transferencias, incluyendo todos los informes y escritos en relación con la convocatoria de la Comisión y la demanda de transferencias.