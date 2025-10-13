Rueda avanza rebajas fiscales al ceder bienes a cambio de cuidados y exención en ayudas por incendios y ELA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que los presupuestos de la Xunta para 2026 incluirán rebajas fiscales en los contratos de vitalicio, que son los acuerdos por los que una persona cede bienes a cambio de cuidados, así como la exención de tributación en los casos de ayudas para hacer frente a los daños causados por los incendios forestales y a los pacientes enfermos con ELA, según reporta Europa Press.

Lo ha avanzado este lunes el máximo mandatario autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha explicado que su Ejecutivo tiene "prácticamente cerrado" el acuerdo que tomará el Consello de la Xunta para remitir "inmediatamente" al Parlamento e iniciar la tramitación de las cuentas para el próximo año.

El objetivo, conforme ha señalado, es que estén aprobadas antes del 31 de diciembre para que ya el día 1 de enero "Galicia vuelva a tener presupuestos" que, según ha dicho, "es lo que le permite planificar y ejecutar políticas públicas".

Rueda ha definido como "fundamental" tener unas cuentas aprobadas al asegurar que "si no hay presupuestos, muchas cosas no se pueden hacer" y ha recordado que él dijo "desde el principio" que trabajaría para "mantener las rebajas fiscales" que la Xunta fue "aprobando año a año" y articular "otras nuevas", "siempre con responsabilidad".

"Si detectásemos que la decisión de implantar una nueva rebaja fiscal iba a comprometer la prestación de servicios públicos de calidad, especialmente los más importantes, los que más impactan a la población vulnerable, no la tomaríamos", ha sostenido.

De este modo, tras incidir en que su Gobierno "tiene esta circunstancia muy presente", ha subrayado que las cuentas mantendrán todas las rebajas fiscales de años anteriores e implantan por primera vez la desgravación acordada en el tramo autonómico para la adquisición de material escolar.

A ello, ha añadido que se establecerán "condiciones más ventajosas" desde el punto fiscal para que las personas, especialmente las mayores, que cedan bienes a cambio de cuidados durante toda su vida, tengan "una repercusión fiscal lo más baja posible".

Además, ha dicho que habrá exenciones de tributación en las ayudas que la Xunta tramita para los enfermos de ELA de hasta 12.000 euros al igual que en el caso de las ayudas para hacer frente a los daños ocasionados por los incendios forestales.

"Estas son algunas de las rebajas fiscales que arbitraremos en los presupuestos", ha dicho para insistir en la voluntad de su Ejecutivo de "mantener" las que ya hay, "no establecer ni subir impuestos" y seguir poniendo en marcha "rebajas fiscales". Todo ello "con sentidiño" para compatibilizar las rebajas con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.