Reciben el alta en A Coruña tres brigadistas heridos en los incendios de este verano en Galicia

Tres brigadistas que resultaron heridos durante los incendios forestales de este verano en Galicia han sido dados de alta. Todos ellos habían sufrido quemaduras de segundo grado y permanecían ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Fuentes del hospital han confirmado que el joven de 24 años que sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% del cuerpo e inhalación de humo ha sido de alta. Otro brigadista de la misma edad, con quemaduras en el 10% del cuerpo, y un tercero de 25 años que se quemó en el 15% de la superficie corporal también han abandonado el centro hospitalario.

Los tres resultaron heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros junto a dos compañeros que recibieron el alta a finales del mes pasado. Eran dos hombres, uno de 27 y otro de 29 años, con quemaduras de segundo grado en el 5% y 8% del cuerpo.

El único herido durante los incendios de Galicia que permanece ingresado es un joven de 18 años que sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo mientras trabajaba en la extinción del fuego de Oímbra. El joven, que sufrió también una intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente y su pronóstico es grave.