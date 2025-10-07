El gallego Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados

Gerardo Rodríguez recoge el bastón de mando de la FEJAR de la mano de Maxi Gutiérrez. FEJAR

El gallego Gerardo Rodríguez (A Coruña, 1968) ha sido nombrado nuevo presidente de la FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados), puesto que ocupará durante los próximos cuatro años.

El coruñés, que se impuso por una amplia mayoría en la votación que tuvo lugar en una asamblea en Vigo, afronta el cargo con la inteligencia artificial como principal reto.

"Tenemos que adaptarnos rápidamente, entenderla y formarnos, porque cuando lleguen los primeros casos de comportamientos adictivos derivados de su abuso, tendremos que estar preparados", afirmó, antes de poner en valor el trabajo de la asociación en materia de prevención ante todo tipo de adicciones.

Rodríguez pidió, además, más recursos de las administraciones para investigar e intervenir.

Gerardo Rodríguez releva en el cargo a Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes, que ocupó la presidencia desde 2007. Durante los últimos ocho años, el nuevo presidente desempeñó el puesto de secretario de la directiva, una trayectoria que ahora culmina con su elección al frente de la federación.

El gallego comenzó su relación con el movimiento asociativo en Agalure en 2005. Rehabilitado un año después, ejerce en la actualidad como coordinador de programas y vocal.