La Xunta moviliza 1,15 millones para explorar el potencial de las aguas subterráneas en Galicia

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una estrategia ambiciosa para estudiar y aprovechar las masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, como alternativa estratégica para garantizar el abastecimiento, especialmente en situaciones de sequía intensa y prolongada.

El plan de acción diseñado por Augas de Galicia, con un presupuesto de 1,15 millones de euros, se desarrollará entre 2025 y 2028.

Aunque históricamente las aguas subterráneas han tenido un papel secundario frente a los ríos y embalses, los últimos años, marcados por el cambio climático, veranos secos y olas de calor, han evidenciado la necesidad de poner el foco en estos recursos.

El verano de 2025 fue el más seco desde 1981, con un déficit de precipitación del 62 % entre junio y agosto y temperaturas récord que dispararon la evaporación. Además, los picos de población estacional en zonas turísticas intensifican la presión sobre los recursos hídricos.

El plan de Augas de Galicia se articula sobre tres pilares: mejora de la caracterización y delimitación de las masas subterráneas, modernización de la red de seguimiento y zonificación para el uso estratégico de los recursos.

Entre las medidas destacan la puesta en marcha de la Red digital de piezometría con 33 puntos de control, que permitirá medir en tiempo real niveles, temperatura y conductividad de las aguas, con una inversión de 400.000 euros cofinanciados por fondos europeos.

Asimismo, se abrirá una línea de colaboración con universidades para elaborar un mapa de acuíferos con potencial de uso para abastecimiento, y se desarrollarán proyectos piloto y estudios hidrogeológicos para verificar la viabilidad de nuevas captaciones subterráneas en situaciones de sequía.

La meta es publicar en 2028 la versión final del mapa de potencial hídrico subterráneo de Galicia-Costa, que se integrará en el próximo Plan Hidrológico 2028-2033, garantizando así una gestión coordinada y sostenible de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta estrategia refuerza la resiliencia de Galicia frente al cambio climático y asegura que los recursos hídricos puedan responder de manera eficaz a las necesidades de abastecimiento urbano, rural y turístico, incluso en periodos críticos.