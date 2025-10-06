María Méndez, reelegida presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia

María Méndez González ha sido reelegida presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) para un nuevo mandato de cinco años, tras la Asamblea Electoral celebrada la semana pasada.

En su intervención, agradeció la implicación de los asociados y destacó la renovación de la Junta Directiva, que incorpora nuevos valores, profesionales reconocidos y una mayor presencia femenina, además de cambios relevantes en el Consejo Asesor.

Méndez subrayó la necesidad de que los periodistas sean proactivos ante los nuevos desafíos del sector, como la irrupción de la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicación y un entorno más crispado, apelando a la unidad de los profesionales para afrontarlos con garantías de éxito.

La presidenta reafirmó el compromiso de la APG con la igualdad, la libertad de expresión y la visibilización del trabajo periodístico en todas sus formas.

Entre los objetivos de esta nueva etapa, destacó la consolidación de los premios Diego Bernal y José Luis Alvite y la participación activa en iniciativas que dignifiquen la profesión.

La intervención finalizó con un emotivo recuerdo a Ángel Botana, presidente de honor recientemente fallecido.