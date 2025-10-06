Galicia analizará aguas residuales para detectar el consumo de cocaína, cannabis o fentanilo

Vista aérea del proyecto de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago. Acuaes.

La Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) pondrán en marcha un proyecto pionero para detectar el consumo de drogas mediante el análisis de aguas residuales en distintas localidades de la comunidad.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunció este lunes que la iniciativa tiene como objetivo reforzar la estrategia de prevención de adicciones y anticipar la detección de nuevos patrones de consumo "para actuar a nivel de salud pública".

El proyecto se desarrollará a través de un convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidade, Augas de Galicia -dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático- y la Universidad de Santiago de Compostela, con un presupuesto de 50.000 euros.

Según explicó Calvo, el análisis de aguas residuales es una herramienta innovadora ya utilizada en varios países europeos, que proporciona información complementaria, objetiva y anónima sobre el consumo de drogas en amplias poblaciones. "Esta técnica permitirá evaluar los patrones de consumo en tiempo real y detectar la entrada de nuevas sustancias emergentes", destacó el conselleiro.

La iniciativa cobra especial relevancia ante la aparición constante de nuevas drogas psicoactivas y la amenaza de los opioides sintéticos, como el fentanilo, "de alta potencia y gran riesgo adictivo", lo que hace necesario mejorar los sistemas de detección temprana.

Muestras en cinco depuradoras gallegas

Para llevar a cabo el proyecto, se realizarán dos campañas anuales de recogida y análisis de muestras durante dos semanas, en cinco estaciones depuradoras de aguas residuales situadas en Tui, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela. En ellas se medirá la presencia de cocaína, cannabis, fentanilo y otras drogas.

El organismo Augas de Galicia colaborará con el personal investigador en la recogida de muestras en estas plantas, que forman parte de su red de depuradoras. Por su parte, la Universidad de Santiago aportará los espacios, materiales y personal especializado para el desarrollo del proyecto.

Los investigadores de la USC aplicarán técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría de masas para analizar la presencia de drogas en las aguas residuales, con el fin de generar datos fiables que contribuyan a diseñar políticas públicas más eficaces en materia de salud y prevención de adicciones.