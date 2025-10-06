Fallece Moncho Neira, chef gallego y fundador de Botafumeiro y Moncho's

Moncho Neira, gallego de corazón y referente de la gastronomía, ha fallecido este domingo en Barcelona, según confirmó su propio restaurante en un comunicado difundido en redes sociales.

Fundador de la marisquería Botafumeiro y del grupo Moncho's, Neira fue recordado como un hombre apasionado, visionario y generoso, cuya vida estuvo dedicada a hacer felices a los demás a través de la cocina.

"Gracias Moncho por enseñarnos que servir es un arte y soñar una forma de vivir. Tu familia y todo tu equipo seguirán manteniendo viva tu luz", concluye el mensaje, destacando el legado humano y profesional de este gallego que llevó la cocina de calidad a todos los rincones y convirtió su pasión en ejemplo para chefs y comensales.

"Mantendremos su legado"

Sus más próximos destacan que Neira era un empresario "apasionado y entregado", tal y como informa Crónica Global.

Nacido en Pol (Lugo), fue un "emprendedor y un gran soñador" cuya verdadera pasión era "dar felicidad en cada uno de sus servicios".

En relación a ello, la familia avanza que "su equipo continuará manteniendo vivo su legado".