La coruñesa Sandra Garrido, detenida por Israel en la Flotilla, llegará mañana a Santiago

La Flotilla Global Sumud ha comunicado que este lunes fueron liberadas las personas que todavía estaban detenidas por Israel, tras ser abordadas la pasada semana en aguas internacionales. Entre ellas estaba la coruñesa Sandra Garrido, que aterrizó en Grecia alrededor de las 16:30, en hora local.

Desde la capital griega, se formarán hasta tres grupos diferentes. El primer avión en aterrizar será en Madrid, en la T2, a las 23:00. A las 23:15 está previsto que tome tierra un avión con destino Bilbao y a las 23:40 otro con dirección Barcelona.

Garrido aterrizará en la capital de España, donde va a ser recibida por familiares, amistades y representantes de la Flotilla. Tiene previsto llegar a Santiago de Compostela durante la mañana del martes.

Manu López llegó hoy a Vigo

Otro de los gallegos detenidos, Manu López, llegó hoy a Vigo en un tren, desde Madrid, alrededor de las 20:00.