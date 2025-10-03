La situación de los brigadistas quemados en Galicia extinguiendo incendios continúa sin cambios

El CHUAC de A Coruña ha actualizado el estado médico de los cuatro brigadistas que continúan ingresados en la unidad de quemados del complejo hospitalario herculino a consecuencia de su trabajo en la extinción de incendios forestales este verano en Galicia, no presentando novedad ninguno de ellos.

De esta forma, el brigadista de 18 años que participó en las tareas de extinción de Oímbra presenta quemaduras de tercer grado, con afección al 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

La evolución es favorable, pero el pronóstico se mantiene grave.

El resto de afectados en este incendio ya habían recibido el alta.

Por su parte, hasta tres profesionales que trabajaron en Barreiros siguen en el centro hospitalario. Un brigadista de 24 años presenta quemaduras en el 25% de su cuerpo, de segundo grado, e intoxicación por inhalación de humo.

Además, uno de 25 y otro de 24 también tienen afectado el 15% y 10% de su cuerpo, con quemaduras de segundo grado.

En los tres casos, el pronóstico es grave pero evolucionan favorablemente.

Dos compañeros suyos ya habían recibido el alta en días pasados.