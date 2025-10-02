La Xunta acusa al Gobierno de trasladar a 15 menores migrantes a Santiago "por la puerta de atrás"

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha avanzado que el Gobierno central trasladará de forma "inminente" a 15 menores migrantes a Santiago y ha afeado que se haga "por la puerta de atrás".

Tal y como ha trasladado García en declaraciones recogidas por Europa Press, ha tenido conocimiento "de forma extraoficial" de la llegada de estos menores, que se suman a los 15 que llegaron a A Coruña la semana pasada.

En este contexto, también ha apuntado que la Xunta ha recibido cuatro nuevos expedientes de menores extranjeros, por lo que ya cuentan con un total de 24 expedientes de los 317 que "Pedro Sánchez y Puigdemont pactaron enviar a Galicia".

A renglón seguido, ha denunciado una vez más que "hay muchos otros menores" que el Gobierno central está enviando a Galicia "por la puerta de atrás".

Previsiblemente, los menores se instalarán en el centro de Monforte cuando este haya sido reparado de los daños causados por los cócteles molotov con los que fue atacado hace unas dos semanas.

Por el momento, no hay información concreta para la finalización de las obras ni para la llegada de los niños.