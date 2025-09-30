Sindicatos médicos en Galicia irán a la huelga el 3 de octubre: "Queremos un estatuto propio"

Este viernes, 3 de octubre, miles de médicos de toda España, secundarán una huelga a nivel nacional, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). En Galicia, los sindicatos O'MEGA y SIMEGA secundarán la huelga entre los facultativos del Sergas, bajo los lemas 'Por un Estatuto Propio' a nivel nacional y 'Por la Recuperación de la Calidad Asistencial' a nivel autonómico.

De esta manera, a las 11:00 de la mañana habrá concentraciones frente a los centros hospitalarios de toda España en rechazo al borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y reclamando un texto propio para la profesión.

Enrique Marra-López, secretario general de SIMEGA, explica que la movilización responde a que los facultativos están regulados actualmente por un Estatuto Marco que los equipara con otras categorías del personal sanitario, aunque su situación laboral es diferente: "Estamos pidiendo un estatuto propio para los facultativos del Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, Marra-López destaca la necesidad de un 'Convenio de Franja' que regule las condiciones específicas de los médicos en Galicia. "La administración firmó un acuerdo con otros sindicatos que deja fuera a los facultativos. Por ejemplo, mientras el resto del personal disfruta de 14 festivos anuales y libranzas por los sábados trabajados, los facultativos tendremos este año 11 festivos y debemos realizar algunos sábados sin reducción de jornada".

Por su parte, Manuel Rodríguez, presidente de O'MEGA, recalca que los médicos y facultativos no pueden estar englobados con el resto del personal sanitario debido a sus características específicas. "Estamos en contra del borrador del Estatuto Marco que ha tenido sucesivas ediciones. Lo que pedimos es un estatuto propio para médico y facultativo, y que el Sergas defienda nuestra postura ante el Ministerio", señala.

En la misma línea, Rodríguez también denuncia que en Galicia, persisten incumplimientos de reivindicaciones históricas como la jornada de 35 horas para todos los médicos, agravios comparativos en la carrera profesional y la congelación del complemento de productividad.

Servicios mínimos "acordes" los fines de semana

A nivel autonómico, los sindicatos gallegos proponen unos servicios mínimos acordes con la actividad habitual del fin de semana, garantizando la asistencia sanitaria a toda la población. Según los sindicatos, la Xunta mantiene la actividad al 100 % en urgencias, guardias hospitalarias, reanimación, sala de partos y otros servicios de Atención Hospitalaria, así como en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

En un comunicado de prensa, las centrales sindicales gallegas advierten de que, si el Sergas "no mueve ficha" y no atiende unas reivindicaciones históricas y justas, tal como reflejan en su Tabla de Huelga, no descartan impulsar nuevas movilizaciones para lograr sus objetivos.

Desde los sindicatos reconocen las posibles molestias para los pacientes durante la huelga y apelan a la comprensión ciudadana, asegurando que "los avances que se logren con esta movilización redundarán en beneficio tanto de los profesionales como de los ciudadanos".