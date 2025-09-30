El Parlamento gallego urge a negociar con Ryanair para "evitar el aislamiento aéreo"

El Parlamento de Galicia ha instado al Gobierno autonómico a dirigirse al Ejecutivo central para iniciar "negociaciones urgentes" con la empresa Ryanair para "evitar el aislamiento aéreo" de la comunidad, según informa Europa Press.

De acuerdo con el texto, aprobado por PP y BNG en comisión, con la abstención del PSOE, la Cámara autonómica también insta a que Ryanair elimine el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto.

Con la misma finalidad, demanda "la intervención conjunta y urgente" del Ministerio de Transportes y el de Trabajo, "y, mientras, que se realicen en Santiago y no en Madrid las negociaciones del ERE anunciado por la empresa".

En concreto, el acuerdo busca que Ryanair "desista de las medidas anunciadas" y mantenga el nivel de operaciones actual en los aeropuertos de Santiago y Vigo.