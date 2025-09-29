Galicia paga las primeras 19 ayudas para rehabilitar casas dañadas tras los incendios forestales

La Xunta de Galicia ya ha pagado un total de 19 ayudas para la reconstrucción de viviendas, casi todas habituales y alguna ocasional, de las solicitadas en las primeras semanas y afectadas por la ola de incendios forestales del pasado mes de agosto que hizo arder el monte gallego.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado este mediodía que se han pagado también cuatro ayudas relativas a daños en negocios y trece para tecores.

El Consello ha aprobado, también, la ampliación del plazo para solicitud de estas ayudas hasta el 30 de octubre ante la dificultad para poder recopilar la documentación en algunos de los casos por el daño provocado por el fuego.

Del mismo modo, con esta ampliación, se permite que los afectados por incendios de las últimas semanas puedan optar a ellas, siempre que entren dentro del objeto de la convocatoria.