Entidades gallegas emprenden acciones contra la concesión de agua para Altri de la Xunta

La asociación ecologista Adega, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la CIG han anunciado este lunes que emprenderán acciones legales contra la concesión de agua a Altri por parte de la Xunta de Galicia.

En una rueda de prensa celebrada en Vilagarcía, las organizaciones han explicado que presentarán un recurso judicial contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas de Altri "por haber transcurrido el plazo máximo legal sin que la Xunta lo haya resuelto".

Según informa Europa Press, las organizaciones han detallado que el recurso nace como respuesta a las miles de alegaciones aportadas por la ciudadanía contra la concesión de aguas solicitada por Altri.

Preguntado al respecto tras la celebración del Consello da Xunta, el presidente autonómico Alfonso Rueda ha reiterado una vez más que los técnicos del Gobierno gallego evaluaron positivamente el proyecto de Altri.

"Técnicos da Xunta avaliaron o proxecto desde o punto de vista ambiental, dándolle viabilidade. Xa coñecemos todo o que pasou despois e todas as manifestacións. A partir de aí, se alguén decide demandar pola concesión de augas, eu podo dicir que todo foi avaliado técnicamente. Teñen dereito a recurrir e se é por motivos políticos, se califican por si mesmos", declaró.

Sobre la tramitación de la concesión de aguas de Altri (46.000 m3/día), las organizaciones demandantes explican que el reglamento del dominio público hidráulico fija un plazo máximo de 18 meses para resolver, tras los cuales la solicitud se entenderá desestimada. Ese plazo habría terminado el pasado 30 de mayo del 2024.

En febrero, las entidades solicitaron a la directora de Aguas de Galicia que declarase la caducidad del procedimiento, sin haber recibido respuesta expresa pasados tres meses, por lo que la petición quedó desestimada.

En este escenario, recurrieron la desestimación, algo que fue desestimado por la presidenta de Augas de Galicia "porque el transcurso del plazo para resolver una concesión implica poder considerarla desestimada, pero no determina el archivo del expediente. Esto significa que Aguas aún podría resolver fuera del plazo máximo, e incluso autorizar el caudal solicitado por Altri".

Aguas de Galicia justificaba el retraso por la "complejidad" del procedimiento concesional, pero detalla que este no puede perjudicar a terceros interesados. Sin embargo, las organizaciones consideran que "dicha demora causa inseguridad jurídica y un perjuicio al interés público invocado por los alegantes".

Besteiro insta a Rueda a denegar la autorización industrial de Altri

Por otra parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado este lunes a Alfonso Rueda a poner fin a la "farsa" de Altri denegando de manera inmediata la autorización administrativa e industrial por ser inviable "técnica, ambiental e económicamente".

En esta línea, el grupo socialista ha registrado en el Parlamento gallego una iniciativa para instar al a Xunta a rechazar de manera formal la autorización industrial del proyecto de Altri en Palas de Rei.

"Non hai escucsas para non desautorizalo", declaró al respecto Besteiro, recordando que la empreas no recibirá ayudas porque "non cumpría os requisitos de descarbonización" y que tampoco contará con conexión eléctrica. "Altri é fume e propaganda, un proxecto que naceu morto", recalcó.

En contraposición, criticó al Gobierno gallego por no impulsar proyectos industriales para Lugo en 17 años de gobierno, afirmando que la nueva planificación eléctrica 2025-2030 "permite impulsar iniciativas en sectores estratéxicos como a automoción, o hidróxeno renovable, o naval verde ou a economía circular".

Besteiro también recordó que la Xunta tiene la palabra final sobre Altri, por lo que reiteró que esta debe denegar la autorización.

Por su parte, Alfonso Rueda criticó que la decisión del Gobierno de denegar la subestación eléctrica a Altri "foi unha decisión baseada en criterios políticos. Deixar a Altri sen conexión é deixar sen conexión a unha provincia".

El presidente gallego también defendió el proceder de la Xunta, afirmando que "estamos cumprindo co proceso marcado pola normativa" señalando al Gobierno por no dar las explicaciones oportunas.