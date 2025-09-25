El PPdeG afirma que están "en el mismo lugar que el rey de España" en su postura sobre Gaza

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha asegurado este jueves que tanto su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el partido y el Gobierno autonómico, están "en el mismo lugar que el rey de España y la mayoría de gobiernos europeos", en referencia a si la formación condena "el genocidio" en Gaza.

Lo ha manifestado después de que los representantes del PPdeG secundaran en la pasada jornada un minuto de silencio en el Pazo do Hórreo que proponía el PSdeG y que condenaba expresamente el genocidio, aunque posteriormente evitaron apoyar una iniciativa de impulso del BNG en idéntico sentido.

Pazos, quien ha evitado decir la palabra genocidio, ha afirmado que no le "sorprendió" que su jefe de filas, Alfonso Rueda, subrayara que los populares eran "perfectamente conscientes" de que secundaban un minuto de silencio en la Cámara que condenaba "el genocidio" porque conoce "la intrahistoria".

"Lo que sí que me sorprende es que, por primera vez en la historia de este Parlamento se pretenda un minuto de silencio sin hablar con ninguno de los grupos. Y me sorprende, y muy desagradablemente, que la oposición se niegue a que ese minuto de silencio se extienda a las víctimas del terrorismo de Hamás", ha agregado el portavoz popular.

"Cada uno sabrá dónde se posiciona. Desde luego, nosotros no vamos a permitir que un debate de nomenclaturas impida mostrar nuestra solidaridad", ha afirmado, antes de recalcar que lo que quiso trasladar Rueda es la "solidaridad" del PPdeG y "de todo el pueblo gallego" con Gaza, con independencia "de la calificación jurídica". "Y sin más condicionantes, para que no hubiese ninguna duda", ha apostillado.

"En el mismo lugar que el rey"

Más allá, ante la insistencia de los periodistas en si el PPdeG condena o no "el genocidio" en Gaza, ha respondido: "El presidente de la Xunta, el Gobierno gallego, el PPdeG y creo que la inmensa mayoría de los gallegos están exactamente en el mismo lugar que el rey de España y la inmensa mayoría de los gobiernos europeos".

"Creo que no hay muchas dudas al respecto, salvo que exista interés por alguna parte de crear una polémica que no existe", ha añadido el portavoz popular. Aludía Pazos a la intervención de Felipe VI ante la Asamblea en el 80º aniversario de la fundación de la ONU, donde exigió "detener ya la aberrante masacre" en Gaza sin calificar de genocidio la ofensiva de Netanyahu.

Finalmente, ha afirmado que le parece "muy triste" que "se intente utilizar lo que es una auténtica masacre, lo que está siendo además una situación humanitaria ya insostenible para intentar enfrentar a los españoles".

"Creo que los españoles y los gallegos estamos totalmente de acuerdo en que hay que revertir la situación en Gaza y declarar un alto al fuego inmediato, que hay que permitir que llegue la ayuda humanitaria a todas las personas que están sufriendo. El resto no son más que polémicas interesadas".