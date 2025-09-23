El delegado del Gobierno dice que analizan "algún fallo técnico" de pulseras antimaltrato en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha defendido que las pulseras antimaltrato "están funcionando para la finalidad que tienen" y ha considerado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dado ya "las explicaciones oportunas".

"Hay que confiar en que el sistema Viogén está funcionando y más en Galicia", ha indicado a preguntas de los periodistas en un acto en A Coruña, en el que ha admitido, no obstante, que se están viendo "cuáles fueron las disfunciones que, al parecer, fueron en el traslado de datos, pero poco más".

En ese sentido, según informa Europa Press, ha incidido en que se está analizando el "alcance" de "algún tipo de fallo técnico" pero ha insistido en trasladar "un mensaje de absoluta tranquilidad" porque las pulseras antimaltrato están cumpliendo con la finalidad que tienen, "para que las órdenes de alejamiento se cumplan".

En Galicia están activos actualmente 247 de estos dispositivos, que empezaron a funcionar en marzo del año pasado. No obstante, ya desde los primeros meses se comunicaron, por parte de las fuerzas de seguridad y de los juzgados, algunas incidencias con respecto a su funcionamiento.

De hecho, en junio del año pasado, el TSXG recibió un informe de Pontevedra sobre estos problemas, unos problemas sobre los que, en todo caso, cada juzgado informa al Centro de Control COMETA encargado de la instalación, desinstalación y monitorización de las pulseras.

Fuentes judiciales han señalado que las incidencias en el funcionamiento de las pulseras fueron tratadas en, al menos, dos reuniones de coordinación provinciales. En Pontevedra, a inicios de junio del año pasado, en la junta de seguridad de Policía Judicial; y en A Coruña, en la comisión de violencia, "donde los jueces presentes expusieron los problemas que se estaban produciendo".

Ya en noviembre de 2024, el BNG registró una primera iniciativa y una interpelación al ministro Grande-Marlaska, en la que advertía de esos "fallos", avisos que no fueron "tenidos en consideración", por lo que los nacionalistas piden ahora que "se asuman responsabilidades políticas".

Valoración de la Xunta

Por su parte, fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade, consultadas por Europa Press, han recordado que la Xunta no forma parte de la red que integra los dispositivos COMETA de control telemático, que está formada por Ministerio de Igualdad, Fiscalía y judicatura.

En consecuencia, han apuntado, el gobierno gallego "no tenía constancia de problemas" en el funcionamiento de esas pulseras y este asunto "tampoco se trató en las reuniones de la Comisión Mixta de Justicia entre Xunta y TSXG".

Con todo, han trasladado las mismas fuentes, "desde la Xunta se han comenzado a hacer las pesquisas necesarias para detectar posibles víctimas afectadas en Galicia y ofrecerles la ayuda necesaria".