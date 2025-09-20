El Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. M. Dylan - Europa Press.

El Delegado del Gobierno en Galicia ofrece la "colaboración necesaria" para los incendios forestales

Insiste en que los medios estatales ya se encuentran trabajando sobre el terreno

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha garantizado "toda la colaboración necesaria" del Estado para los fuegos actualmente activos en las provincias de Ourense y Lugo.

Varias personas tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España).

De esta forma, efectivos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), como lo son las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya trabajan sobre el terreno.

En un mensaje publicado en su perfil en X, antiguo Twitter, ha mandado "todo el apoyo" a Pantón (Lugo) y O Bolo (Ourense), donde dos incendios calcinan 1.400 y 240 hectáreas, respectivamente. Así, ha asegurado que mantiene el contacto con sus alcaldes.

Además, Blanco ha pedido "máxima precaución a la ciudadanía" en un contexto en el que los fuegos avanzan cerca de núcleos de la población, motivo por el que la Xunta mantiene activada la situación 2 en ambos municipios.