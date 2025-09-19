El Gobierno acometerá una renovación en los seis centros penitenciarios de Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha avanzado una "renovación histórica" en los seis centros penitenciarios de Galicia, según ha expuesto en la conmemoración del Día de la Merced, festividad en este ámbito y que se celebró en el Centro de Inserción Social Carmela Arias en A Coruña.

En el acto, Blanco ha reivindicado la contribución "innegable" que realizan las Instituciones Penitenciarias en Galicia al mantenimiento de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía gallega.

En su discurso, ha llamado a acabar "con el estigma de la vida en prisión". Lo ha hecho al reivindicar que hoy los centros penitenciarios son lugares de formación, de trabajo y de creación de oportunidades.

Ya sobre la renovación de centros penitenciarios gallegos, ha avanzado que será con una inversión de más de 20 millones de euros. De ellos, ya están en ejecución las actuaciones que se desarrollan en Pereiro de Aguiar.