Varios municipios gallegos convocan este viernes un minuto de silencio en solidaridad con Palestina

Este viernes, 19 de septiembre, numerosos municipios gallegos mantendrán un minuto de silencio a lo largo de la mañana en solidaridad con el pueblo palestino y para condenar la ofensiva militar y el bloqueo humanitario de Israel. La convocatoria parte de la Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), reunida el pasado miércoles.

En Lugo tendrá lugar a las 10:45 horas en la plaza Mayor. Más tarde, a las 11:30 horas, tendrá lugar la de Santiago de Compostela, en este caso en la plaza del Obradoiro junto al Pazo de Raxoi, donde ya ondea una bandera palestina.

El Concello compostelano reclama que "o goberno de Israel poña fin ao bloqueo humanitario imposto a Gaza, garantindo, baixo a coordinación de Nacións Unidas, o acceso completo e sen restricións da poboación de Gaza á asistencia humanitaria en base aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade; que poña fin á ocupación israelí de Gaza; que o goberno de Israel e Hamás acorden e manteñan un cese do fogo inmediato e sostido encamiñado a protexer a vida da poboación civil en Gaza e se garantan as vías seguras para a entrada de axuda humanitaria na Franxa de Gaza; e que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra a poboación palestina de Gaza".

También habrá minuto de silencio en A Coruña. Este será a las 12:00 horas en María Pita y el Concello invita a toda la ciudadanía a unirse.

En Ourense, desde las 08:00 horas, habrá una lectura continuada de los nombres de los niños y niñas palestinas asesinadas.

En estos minutos de silencio se podrán leer textos en los que se reclame al gobierno de Israel el cese de los ataques y la ocupación militar contra la población palestina de Gaza. En un comunicado, la FEGAMP recuerda que su objetivo es recoger el "sentir da cidadanía galega como organización dos concellos e as deputacións galegas, institucións democráticas firmemente comprometidas cos valores da paz, da xustiza e os dereitos humanos".

Su presidente, Alberto Varela, animó al municipalismo gallego a movilizarse ya que en esta situación es una "prioridade para a cidadanía galega parar o xenocidio en Gaza".

El PSdeG promueve un minuto de silencio en la Cámara por Gaza y tratará de impulsar una declaración institucional

Paralelamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves en el Parlamento de Galicia una solicitud formal para que todos los grupos de la Cámara guarden un minuto de silencio "en memoria de las víctimas inocentes de la masacre en Gaza y Cisjordania".

También promoverá una declaración institucional de apoyo al pueblo palestino y "contra a masacre que está sufriendo de manos del Estado de Israel".

Según informa Europa Press, la iniciativa del minuto de silencio, firmada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recuerda que en los últimos meses "la situación se ha agravado hasta límites insoportables", con "miles de personas inocentes, entre ellas más de 20.000 niños y niñas, asesinadas, sus hogares arrasados y las condiciones mínimas de vida destruidas".

Lo que sucede en Gaza, defiende Besteiro, "es una masacre, un verdadero genocidio contra el pueblo palestino".

El portavoz del Grupo Socialista denuncia que "el Estado de Israel practica un exterminio sistemático, con bombardeos indiscriminados y con asesinatos de niños y niñas todos los días". "Es una brutalidad que tenemos que condenar constantemente, sin descanso y sin caer en la mínima complacencia", recalca.

Así, en su solicitud, el Grupo Socialista insta a la Cámara gallega a expresar "la solidaridad con el dolor que sufren millares de personas, el rechazo de esta violencia indiscriminada y el apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional para conseguir una paz justa y duradera en la región".

Besteiro ha apelado también a la sociedad gallega y a la comunidad internacional, para incidir en que lo que se solicita es "un alto al fuego inmediato y que se respete el derecho a la vida del pueblo palestino".

"Hace falta una movilización permanente de la sociedad civil y la máxima presión diplomática para parar esta barbarie", remarca.

A la espera de que el resto de grupos se pronuncien formalmente al respecto, la propuesta del PSdeG llega a las puertas de un pleno, el de la próxima semana, en el que la situación de Gaza tendrá protagonismo, toda vez que el BNG defenderá una iniciativa de impulso en el que busca posicionar a todos los grupos sobre el conflicto y que el PP clarifique si asume la calificación de genocidio.

Los socialistas también introdujeron en el orden del día, que se reveló tras la Xunta de Portavoces del martes, una pregunta urgente al Gobierno que dirige Alfonso Rueda sobre Palestina.

Además, en el último pleno, el BNG trató de promover una declaración institucional que tampoco fructificó. Los nacionalistas culparon a los populares de "boicotearla".

Fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press han trasladado que analizan la solicitud registrada por los socialistas en esta jornada y adoptarán una postura en sus órganos internos. Por su parte, fuentes del BNG han dado a entender que la formación que lidera Ana Pontón apoyará cualquier iniciativa encaminada a condenar "el genocidio" en Gaza, pero inciden en que ven prioritario que el PP explicite su postura en el pleno de la semana próxima.