El Congreso respalda el plan del BNG para implantar el Cercanías gallego

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción del BNG en la que plantea diversas medidas para instar al Gobierno a mejorar el sistema ferroviario en Galicia, como iniciar el proceso para implantar el servicio de Cercanías, completar las obras del Corredor Atlántico de Mercancías o aumentar las frecuencias y plazas.

Según informa Europa Press, el texto insta al Gobierno a finalizar el estudio para la implantación del servicio de Cercanías, así como continuar con las actuaciones de actualización y modernización de la red ferroviaria interior gallega, comenzando por la línea A Coruña - Ferrol, A Coruña - Lugo, Vigo - frontera portuguesa, la Salida Sur de Vigo para la alta velocidad y la mejora de la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo.

También demanda que el Gobierno finalice el estudio para la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago, complete las obras del Corredor Atlántico de Mercancías e impulse las autopistas ferroviarias en Galicia y la intermodalidad carretera-ferrocarril.

Terminar el AVE, más plazas y recuperar frecuencias

Otro de los puntos de la iniciativa hace referencia a acabar las obras pendientes de ejecución del AVE, en particular la finalización de la variante de Ourense y el desdoblamiento de los tramos de vía única.

Asimismo, plantea un aumento de las frecuencias y plazas, además de revisar y adaptar los horarios, "asegurando la movilidad de la ciudadanía, especialmente en el Eje Atlántico y en las conexiones con Ourense".

También contempla que el Gobierno se comprometa a recuperar todas las frecuencias ferroviarias suspendidas durante la pandemia en Galicia y a aplicar el Plan de Puntualidad "para mejorar la fiabilidad del servicio así como la información que se facilita a las personas usuarias en caso de retraso o avería".

Por último, propone aplicar la tarifa plana bonificada de cercanías en aquellos tramos de media distancia en Galicia que por distancia o tiempo son equiparables "para evitar la discriminación que implica carecer aún de ese servicio".