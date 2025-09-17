El Congreso respalda el plan del BNG para implantar el Cercanías gallego
Apoya también la propuesta para terminar el Corredor Atlántico y otras medidas para mejorar el sistema ferroviario gallego
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción del BNG en la que plantea diversas medidas para instar al Gobierno a mejorar el sistema ferroviario en Galicia, como iniciar el proceso para implantar el servicio de Cercanías, completar las obras del Corredor Atlántico de Mercancías o aumentar las frecuencias y plazas.
Según informa Europa Press, el texto insta al Gobierno a finalizar el estudio para la implantación del servicio de Cercanías, así como continuar con las actuaciones de actualización y modernización de la red ferroviaria interior gallega, comenzando por la línea A Coruña - Ferrol, A Coruña - Lugo, Vigo - frontera portuguesa, la Salida Sur de Vigo para la alta velocidad y la mejora de la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo.
También demanda que el Gobierno finalice el estudio para la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago, complete las obras del Corredor Atlántico de Mercancías e impulse las autopistas ferroviarias en Galicia y la intermodalidad carretera-ferrocarril.
Terminar el AVE, más plazas y recuperar frecuencias
Otro de los puntos de la iniciativa hace referencia a acabar las obras pendientes de ejecución del AVE, en particular la finalización de la variante de Ourense y el desdoblamiento de los tramos de vía única.
Asimismo, plantea un aumento de las frecuencias y plazas, además de revisar y adaptar los horarios, "asegurando la movilidad de la ciudadanía, especialmente en el Eje Atlántico y en las conexiones con Ourense".
También contempla que el Gobierno se comprometa a recuperar todas las frecuencias ferroviarias suspendidas durante la pandemia en Galicia y a aplicar el Plan de Puntualidad "para mejorar la fiabilidad del servicio así como la información que se facilita a las personas usuarias en caso de retraso o avería".
Por último, propone aplicar la tarifa plana bonificada de cercanías en aquellos tramos de media distancia en Galicia que por distancia o tiempo son equiparables "para evitar la discriminación que implica carecer aún de ese servicio".